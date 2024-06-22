بعد فيديو النبات في نهر النيل.. الري المصرية توضح

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خلال الساعات الماضية ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو يظهر انتشار نبات بأعداد تصل للمليارات في نهر النيل، ما استدعى رداً من وزارة الموارد المائية والري المصرية حول الأمر.

حيث أكدت في بيان اليوم السبت أنه تم رصد هذه الأنواع من النباتات ودراستها منذ عام 2007 من قبل معهد صيانة القنوات المائية التابع للمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة.

الخس المائي

وأشارت إلى أن هذا النبات معروف منذ القدم وتحت اسم الخس المائي، ويتواجد بنطاق الوجه البحري، لافتة إلى أنه يتم إزالته جنباً إلى جنب مع كافة أنواع النباتات الأخرى من حشائش مائية وورد النيل ضمن الأعمال الاعتيادية التي تقوم بها أجهزة قطاع حماية نهر النيل وفرعيه.

كما أضافت أن فريقا من قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه والمركز القومي لبحوث المياه قاموا صباح اليوم بالمرور على الطبيعة ومعاينة الموقع، حيث تبين أن كثافة تواجد النبات لا يمثل ظاهرة وإنما ينتشر على شكل فسيلات وسط الحشائش وورد النيل.

"كمبوست زراعي"

إلى ذلك كشفت أنها قامت بالدفع بالمعدات اللازمة لإزالة هذه التجمعات المحدودة من النباتات، فيما تواصل أجهزة قطاع حماية وتطوير نهر النيل متابعة المجرى المائي للنهر لرصد أي تجمعات جديدة قد تظهر وإزالتها على الفور، وهو ضمن المهام اليومية لقطاع حماية نهر النيل وفرعيه بالوزارة.

وتتعاون وزارة الموارد المائية والري حالياً مع إحدى الجامعات المصرية لدراسة تحويل هذه النباتات، خاصة ورد النيل، إلى "كمبوست زراعي" (بمعنى تحويلها إلى أسمدة) لخلق عائد اقتصادي لهذه النباتات، ما يسهل التخلص منها ويخفض من العبء الملقى على خزانة الدولة.

كما يقوم مركز التدريب الإقليمى التابع للوزارة حالياً وبالاستعانة بالخبرات الآسيوية بتنظيم دورات تدريبية للحرف اليدوية لاستخدام ورد النيل وغيره من النباتات لإنتاج منتجات طبيعية ذات عائد اقتصادي.

كذلك لفتت الوزارة إلى ترحيبها بأي دراسات علمية أو تعاون بحثي في هذا الشأن مع الجامعات والمراكز البحثية، خاصة لإيجاد طرق مبتكرة للتخلص الآمن من هذه النباتات (مثل الطرق البيولوجية) دون تأثير على التوازن البيئي، فضلاً عن إيجاد المزيد من الاستخدامات الاقتصادية.