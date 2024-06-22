يتجاوز الـ45.. الأرصاد في مصر تحذر من طقس شديد الحرارة

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رغم أن مصر شهدت ارتفاعا غير معتاد في درجات الحرارة منذ أوائل شهر مايو الماضي إلا أن فصل الصيف بدأ رسميا قبل يومين فقط، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت، متوقعة أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر، ويسود طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وأضافت أن درجات الحرارة المتوقعة سيكون متوسطها 40 درجة مئوية خلال الأيام القادمة، وتصل إلى 46 في بعض المحافظات المصرية.

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وحذرت الأرصاد في بيان، من نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.