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(تعبيرية من آيستوك)
خاص

جريمة هزت مصر في عيد الأضحى.. طفل ذبح جارته وسط الشارع

القاهرة - العربية.نت
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استيقظت مصر في أحد أيام عيد الأضحى، على وقع جريمة بشعة هزت قرية أحمد عرابي بمنطقة العامرية في محافظة الإسكندرية، راحت ضحيتها طفلة تبلغ 13 عاماً.

في التفاصيل أقدم طفل يدعى مازن عصام (12 عاماً) بذبح جارته الطفلة آية شعوط بالسكين، أثناء دفاعها عن شقيقها عمر.

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البطن والرقبة

وقال شاهد عيان لـ"العربية.نت" إن مازن تعدى على عدد من الأطفال في الشارع، وكان من بينهم عمر، لافتاً إلى أنه أثناء تدخل آية لإنقاذ شقيقها، ضربها مازن بسكين في منطقة البطن، ثم ذبحها في رقبتها، ما أدى لوفاتها حالاً.

فيما تم القبض على الجاني ووضعه في الأحداث لحين الانتهاء من التحقيقات بالواقعة.

المجني عليها
المجني عليها

في حين طالب الشيخ عبد العزيز شعوط عم آية بالقصاص من الجاني لأنه قام بإنهاء حياة ابنة شقيقه، مطالباً بعدم الرأفة معه وسرعة محاكمته.

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