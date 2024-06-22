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فيديو لأطفال سودانيين يستنفر مصريين.. "نطوا ع البلكونة"

دبي- العربية.نت
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بعد اللغط الذي لف أمس توقيف السلطات المصرية لحلاق سوداني علق خريطة على محله تضم حلايب وشلاتين، طفت إلى السطح انتقادات من قبل بعض المصريين تجاه اللاجئين السودانيين.

فقد عمد بعض الناشطين على مواقع التواصل إلى نشر صور وفيديوهات بهدف انتقاد وجود هؤلاء اللاجئين الذين فروا من الحرب في بلادهم قبل أكثر من سنة.

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ووسط حالة من التوتر، نشر بعض المصريين على حساباتهم، فيديو لأطفال سودانيين يلعبون الكرة في أحد الشوارع بمنطقة في 6 أكتوبر النخيل بالعجمي.

تسلق الشرفة

غير أن الكرة وقعت على شرفة أحد المنازل، فما كان من صبي إلا أن هم وتسلق الشرفة ليأتي بالكرة.

فيما كانت سيدة مصرية تصور المشهد، منتقدة ما يجري، ومتوعدة.

ولاحقا انتشر الفيديو على مواقع التواصل، وأثار حالة من الجدل بين العديد من المصريين.

إذ قلل البعض من أهمية تسلق الطفل شرفة أحد المنازل، مؤكدين أنهم مجرد أطفال يلعبون مع بعضهم.

كما أكد آخرون أن الأطفال السودانيين كانوا يلعبون أيضا مع صغار مصريين من عمرهم.

في حين رأى البعض أن هذا المشهد غير مقبول، موجها انتقادات لاذعة للصغار.

بينما ذهب آخرون حتى إلى المطالبة بترحيلهم!

أتى ذلك، بعدما شهدت منطقة الشيخ زايد بالجيزة جنوب البلاد واقعة غريبة، إذ نشر الحلاق السوداني بنان عبد الماجد لافتة على محله، تضمنت خريطة للسودان تضم حلايب وشلاتين التابعتين لمصر، ما أثار حفيظة الكثيرين. علماً أن الرجل وجه اعتذارا صريحا على حسابه في فيسبوك بعد البلبلة، مؤكدا أنه لم يقصد إثارة حفيظة جيرانه.

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