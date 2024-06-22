مصر تغرم وتسحب رخص 16 شركة تحايلت لتسفير الحجاج

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بتهمة "التحايل" لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، كلّف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بسحب رخص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة.

فقد رصدت 16 شركة سياحة بصورة مبدئية تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، ولم تقدم أي خدمات للحجاج، وفق بيان مجلس الوزراء.

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وكلّف رئيس الوزراء بسحب رخص هذه الشركات، وإحالة المسؤولين إلى النيابة العامة، مع تغريم هذه الشركات لصالح أسر الحجاج الذين تسببوا في وفاتهم، بحسب البيان.

خلية أزمة

يذكر أن مصر شكلت خلية أزمة أمس للتحقيق بعد أن أعلنت مصادر طبية وأمنية عن وفاة ما لا يقل عن 530 مصريا أثناء مناسك الحج وآخرين مفقودين.‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان يوم الثلاثاء إنها تكثف جهود البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

غرفة طوارئ بالقنصلية

وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة تدشين غرفة طوارئ وغرفة عمليات من خلال القنصلية المصرية في جدة والقطاع القنصلي بالوزارة لاستقبال مكالمات المصريين الذين انقطع التواصل بينهم وبين ذويهم ولتنسيق شحن جثامين المتوفين.

كما أكد البيان على قيام السفارة المصرية في الرياض بتقديم الدعم اللازم للمواطنين المصريين من خلال زيارتهم بالمستشفيات والمراكز الطبية "للاطمئنان على أوضاعهم والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة".