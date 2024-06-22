"معنى تتلظى".. سؤال حير طلاب الثانوية بامتحان العربي

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تصدر وسم الثانوية العامة 2024، محرك البحث الأشهر "غوغل" اليوم السبت بعد أن أدى الطلاب في مصر امتحان اللغة العربية.

وشمل الامتحان سؤالا حير طلاب الثانوية العامة عن معنى كلمة "تتلظى".

إذ سئل الطلاب "أي من الكلمات التالية تعبر عن معنى "تتلظى الصدور لنعمتك"؟

فيما أتيح لهن الاختيار بين "تتطلع - تحقد - تتأسى - تتحسر"

لتأتي المفاجأة بأن الإجابة الصحيحة هي "تحقد"، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

علماً أن أغلب الإجابات رجحت خيار "تتطلع"

الكثير من الوقت للإجابة

ما أشعل امتعاضا بين الطلاب والأولياء الذين أكدوا أن الامتحان كان صعباً.

وشكا العديد من الطلاب صعوبة هذا الامتحان، مؤكدين في آن، أن الوقت لم يكن كافيا للإجابة على الأسئلة

بينما رأى البعض الآخر أن الأسئلة لم تكن صعبة لكنها تحتاج الكثير من الوقت.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أن امتحان العربي جاء وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، بنسبة 70% للمستويات المتوسطة والـ30% للمستويات العليا، مشيرة إلى أن هناك لجنة فنية من خبراء ومتخصصين تقوم بمراجعة نموذج إجابة الامتحان قبل بدء التصحيح. كما أكدت أن أسئلة امتحان اللغة العربية وصلت للجان الامتحانات في موعدها المحدد، وأنها تسير بسلام دون أي مشاكل أو معوقات.

والآن أخبرنا عزيز القارئ، هل تعرف ما معنى يتلظى؟! .. اترك اجابتك في التعليقات