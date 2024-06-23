قرار من النيابة بحق زوجة لاعب الأهلي إمام عاشور في مشاجرة المول

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قررت نيابة الشيخ زايد بمنطقة أكتوبر التابعة لمحافظ الجيزة المصرية، اليوم الأحد، صرف زوجة لاعب النادي الأهلي إمام عاشور من سرايا النيابة بعد سماع أقوالها في الواقعة التي نشبت داخل المول التجاري.

ووصلت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي إلى نيابة الشيخ زايد لسماع أقوالها في اتهام زوجها بالتعدي على فرد أمن بمول بالشيخ زايد.

واستمعت نيابة الشيخ زايد لأقوال مدير أمن المول و٤ أفراد أمن كشهود عيان على حادث مشاجرة إمام عاشور مع فرد أمن.

وكشف أفراد الأمن أن زوجة لاعب الكرة دخلت المول وخرجت، ولم تشكو أنها تعرضت لأي مضايقات، أو معاكسة أو تحرش داخل القاعة.

"لم تتعرض للمعاكسة"

وقال أفراد الأمن إنها لم تبلغ أيًّا من أفراد الأمن، سواء في قطاع السينما أو أمن المول بتعرضها للمعاكسة.

وأفادوا بأنها غادرت المول عقب انتهاء الفيلم، حتى عاد إمام عاشور، وتشاجر مع أفراد الأمن متهما إياهم بأنهم ساهموا في انصراف الشباب الذين عاكسوا زوجته.

وكشفوا أنه أثناء تواجدهم في محل عملهم في الساعة السابعة صباحا، فوجئوا باللاعب إمام عاشور يتوقف بسيارته وبرفقته سيارتين نزل منهما حوالي 10 إلى 15 شخصا، واقتحموا بوابة المول فأوقفه مشرف الأمن، خاصة أن المول انتهى من مواعيد العمل الرسمية به، فلم يستجب له واستمر في الدخول إلى الجراج وتتبعه أفراد الأمن، وحدثت مشادة كلامية بينه وبين فرد الأمن "عبدالله" الضحية، وتعدى عليه بالسباب والضرب، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وكانت نيابة الشيخ زايد أمرت باستدعاء زوجة إمام عاشور لسماع أقوالها في خناقة زوجها لاعب الأهلي، وأفراد أمن مول شهير بالشيخ زايد.