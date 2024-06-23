مصدر حكومي يكشف.. لماذا قررت مصر زيادة انقطاع الكهرباء لـ ٣ ساعات؟

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كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمدة تصل إلى 3 ساعات متواصلة.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه صدرت تعليمات جديدة بالفعل بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر ساعة إضافية، ليبلغ الإجمالي 3 ساعات، وكشفت أن التعليمات حتى الآن سيتم تطبيقها اليوم الأحد فقط، حيث لم تصدر أي تعليمات بأن يكون انقطاع الكهرباء 3 ساعات باستمرار.

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أشارت المصادر إلى أن السر وراء صدور هذه التعليمات هو الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع الأحمال ونقص تدفقات الوقود اللازم للمحطات لمواكبة تلك الأحمال الكبيرة.