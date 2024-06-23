مصدر حكومي يكشف.. لماذا قررت مصر زيادة انقطاع الكهرباء لـ ٣ ساعات؟

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
كشفت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، حقيقة ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمدة تصل إلى 3 ساعات متواصلة.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أنه صدرت تعليمات جديدة بالفعل بشأن زيادة مدة انقطاع الكهرباء في مصر ساعة إضافية، ليبلغ الإجمالي 3 ساعات، وكشفت أن التعليمات حتى الآن سيتم تطبيقها اليوم الأحد فقط، حيث لم تصدر أي تعليمات بأن يكون انقطاع الكهرباء 3 ساعات باستمرار.
أشارت المصادر إلى أن السر وراء صدور هذه التعليمات هو الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع الأحمال ونقص تدفقات الوقود اللازم للمحطات لمواكبة تلك الأحمال الكبيرة.
-
بسبب موجة الحر.. زيادة تخفيف أحمال الكهرباء في مصر لـ 3 ساعات
مركز التحكم القومي بالكهرباء بدأ اليوم تخفيف الأحمال الكهربائية لمدة ثلاث ساعات ...
مصر
-
"حوت زعنفي".. جديد رصد كائنات بحرية غريبة في الساحل الشمالي بمصر
تم التنسيق على استمرار مجموعات العمل في الرصد اليوم في منطقه البلاغ مع التنبيه ...
مصر
-
كندة علوش: تعرضت للتنمر بسبب إصابتي بالسرطان.. وعمرو يوسف "الظهر والسند"
كشفت كندة علوش عن معاناتها في رحلة العلاج التي استمرت عاماً ونصف، مؤكدة أن زوجها ...
ثقافة وفن