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انتحار القفز من أعلى تعبيرية
انتحار القفز من أعلى تعبيرية

مصر.. إنهاء موظف بوزارة الزراعة حياته بالقفز من أحد مباني الوزارة

القاهرة - العربية.نت
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شهدت منطقة الدقي بمحافظة الجيزة المصرية، اليوم الأحد، جريمة بشعة عقب قيام شخص بإنهاء حياته بالقفز من أعلى أحد مباني وزارة الزراعة، لمروره بأزمة نفسية.

وأنهى أحد الأشخاص حياته بإلقاء نفسه من أعلى أحد مباني وزارة الزراعة بمنطقة الدقي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

ضائقة مالية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الحادث في وزارة الزراعة، وتبين مصرع شخص جراء سقوطه من أعلى أحد مباني الوزارة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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وكشفت التحريات الأولية أن الشخص كان يمر بضائقة مالية، وأنه يعمل موظف بالزراعة مسؤول عن حركة السائقين وفي العقد الرابع من عمره.

كما تبين من التحريات ومناقشة شهود العيان أن الموظف يمر بضائقة مالية دفعته إلى إنهاء حياته بإلقاء نفسه من أعلى مبنى تابع لوزارة الزراعة.

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