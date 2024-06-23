مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
محمد صلاح وعمرو يوسف وكندة علوش

منزلي في لندن مفتوح.. محمد صلاح يعرض مساعدة كندة علوش لعلاجها من السرطان

الفنانة السورية كندة علوش لا تزال تخضع حتى الآن للعلاج الكيماوي الإشعاعي ضمن رحلة علاج طويلة

القاهرة - خالد الكردي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

كشفت الفنانة كندة علوش عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بعد إصابتها بمرض سرطان الثدي، حيث روت تفاصيل المكالمات التلفونية التي جرت بينه وبين زوجها الفنان عمرو يوسف، بعدما علم صلاح بمرض كندة من بعض الأصدقاء المشتركين.

وقالت كندة أثناء لقائها مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي: "جاء اتصال لزوجي، ولقيته بيقول "أنت حبيبي، يا محمد، آه هي كويسة"، ولقيته متحمس أوي، وأنا كنت مع العيال فكنت مش رامية ودن أوي، فبعد ما قفل بقول له "مين يا حبيبي"، قال لي "محمد صلاح"، قولت له "محمد صلاح مو صلاح؟"، قال لي "آه، عرف من أصدقاء مشتركين، إنك تعبانة، وجاب نمرتي".

عمرو يوسف وزوجته كندة علوش
عمرو يوسف وزوجته كندة علوش

محمد صلاح يعرض المساعدة

وأضافت كندة: "محمد صلاح قال لزوجي "أنا سمعت ومهنش علي، وعايز أقول لك إن بيتي موجود، عايزين تيجوا تكشفوا في لندن، أو عايزين تبعتوا لي الورق وأنا اخده عند دكاترة هنا فأنا على استعداد لأي شيء"، لذلك أنا قولت لزوجي عمرو إنني لم أصدق أن هذا يحدث خاصة أنه لم يكن هناك سابق معرفة بيننا.. محمد صلاح شخص متواضع وبسيط بشكل كبير".

محمد صلاح
محمد صلاح

اتصال جديد من محمد صلاح

وتابعت كندة أنه بعدها بفترة "وجدت عمرو يوسف يتحدث بنفس الحماس في الهاتف ونادى علي وقال لي: "محمد صلاح"، لأجده يقول لي "طمنيني"، قولت له "أنا كويسة أوي كويسة جدا، ومبسوطة إني بسمع صوتك"، هو كان متفاجئ من نبرة صوتي، وقال لي "لكِ عائلة وبيت، ولو احتجت أي شيء، وطمنيني وعايز أطمن عليكي إذا سمحتي لي"، قولت له "أنت عارف معزتك إيه".

أكثر من ورم.. كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان وتروي التفاصيل ثقافة وفن أكثر من ورم.. كندة علوش تعلن إصابتها بالسرطان وتروي التفاصيل

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش لا تزال تخضع حتى الآن للعلاج الكيماوي الإشعاعي، ضمن رحلة علاج طويلة، وسط حالة تضامن واسعة لاقتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الإعلان عن خبر إصابتها بالسرطان.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
أفكار وسياسات المرشحين الثلاثة في حالة الفوز بمنصب الرئيس الإيراني أفكار وسياسات المرشحين الثلاثة في حالة الفوز بمنصب الرئيس الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط