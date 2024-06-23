حقيقة فيديو أطفال سودانيين "قفزوا إلى شرفة أحد المواطنين"

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كشفت وزارة الداخلية المصرية على صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الصبية بالدخول لشرفة أحد المنازل بمنطقة العجمي بالإسكندرية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول" سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام أحدهم بتسلق الشرفة لإحضارها وخلال ذلك قامت إحدى السيدات بتصويرهم ونشر مقطع الفيديو.

وبحسب بيان الوزارة فقد تضمن المقطع قيام والدة الطفل بتعنيفه ونهيه عن تكرار ذلك.

"نطوا إلى البلكونة"

وكان بعض المصريين قد نشروا على حساباتهم على مواقع التواصل، فيديو لأطفال سودانيين يلعبون الكرة في أحد الشوارع بمنطقة في 6 أكتوبر (النخيل بالعجمي).

#وزارة_الداخلية : كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الصبية بالدلوف لشرفة أحد المنازل بمنطقة العجمى بالإسكندرية .



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن وأنه حال لهو عدد من الصبية "بعضهم يحمل جنسية إحدى الدول" سقطت كرة بشرفة أحد المنازل فقام… pic.twitter.com/yIDqb3Ffsm — وزارة الداخلية (@moiegy) June 23, 2024

غير أن الكرة وقعت على شرفة أحد المنازل، فما كان من صبي إلا أن قام بتسلق الشرفة ليأتي بالكرة.

فيما كانت سيدة مصرية تصور المشهد، منتقدة ما يجري، ومتوعدة.

ولاحقا انتشر الفيديو على مواقع التواصل، وأثار حالة من الجدل بين العديد من المصريين.

إذ قلل البعض من أهمية تسلق الطفل شرفة أحد المنازل، مؤكدين أنهم مجرد أطفال يلعبون مع بعضهم.

كما أكد آخرون أن الأطفال السودانيين كانوا يلعبون أيضا مع صغار مصريين من أقرانهم.

في حين رأى البعض أن هذا المشهد غير مقبول، موجها انتقادات لاذعة للصغار.

بينما ذهب آخرون حتى إلى المطالبة بترحيلهم!