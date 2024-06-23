حقيقة القبض على سودانيين أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بالجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة المصرية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك"، يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.

#وزارة_الداخلية : فى إطار تداول مقطع فيديو على عدد من الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" يتضمن الزعم بإلقاء القبض على أشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" أثناء محاولتهم سرقة محل ملابس بمنطقة فيصل بالجيزة.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن وأن مقطع الفيديو… pic.twitter.com/w6noIDjosP — وزارة الداخلية (@moiegy) June 23, 2024

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وأن مقطع الفيديو المشار إليه هو عبارة عن مشهد تمثيلي تم تصويره بمدينة كالي بدولة كولومبيا بغرض الترفيه.

وبتاريخ 5 الجاري حذرت الأجهزة الأمنية بتلك الدولة مواطنيها وصناع المحتوى من نشر مثل تلك المقاطع لإثارتها مشاعر القلق، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

وكان مقطع الفيديو قد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وزعم البعض أن أشخاصا يحملون الجنسية السودانية قاموا بسرقة محل ملابس في فيصل بمحافظة الجيزة المصرية.