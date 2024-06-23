"حوت زعنفي".. جديد رصد كائنات بحرية غريبة في الساحل الشمالي بمصر

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بعد ظهور 3 كائنات حية بحرية غريبة لم يعرف إذا كانت حوتا أم قرشا، في قرية سياحية بالكيلو 67 في مدينة الحمام بالساحل الشمالي بمصر، أمس السبت، كشف المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، اليوم الأحد، أنه تم عمل مسح من على الشاطئ أمام منطقه البلاغ ولم تشاهد مجموعات العمل أي كائنات بحريه سواء دلافين أو حيتان بمنطقة البلاغ.

وكان المعهد قد قام بتشكيل لجنة للتحري عن حقيقة تداول فيديو عن وجود حوت أو قرش داخل مياه البحر بـ الساحل الشمالي طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الكيلو متر 67، حيث تم تشكيل مجموعات عمل محميات المنطقة الشمالية والمعهد القومي لعلوم البحار ومصائد الأسماك بالتنسيق مع الدكتورة عبير السحرتي نائب رئيس المعهد.

وتم تكليف فرق العمل، بعمل مسح كامل بالشواطئ القريبه من البلاغ في محيط 5 كم شرقا و 10 كم غربا ولم تسفر أعمال المسح عن أي مشاهدات.

استمرار البحث

وتم التنسيق على استمرار مجموعات العمل في أعمال الرصد اليوم في منطقه البلاغ ومحيطه مع التنبيه على إدارات القرى السياحيه التي تم بها أعمال المسح بتخصيص مراقبين على الشواطئ طوال اليوم لإبلاغ فريق العمل بأي مشاهدات مدعمة بالصور .

وأكد بيان المعهد أنه نظرًا لأن الفيديو المتداول لا يظهر به سوى الزعنفه الظهريه وجزء من الجسم وعدم ظهور منطقه الرأس أو زعنفه الذيل فيصعب تحديد النوع بدقه.

وقد رجح خبراء المعهد القومي لعلوم البحار مبدئيا طبقا لما هو متاح من الفيديو أنه لحوت زعنفي صغير ولكن هذا التصنيف بصوره مبدئيه لحين مشاهده كل فرق العمل للنوع.

حوت نافق

يذكر أنه قد تم العثور على حوت نافق من فصيلة "كوفييه ذو المنقار" في إحدى القرى السياحية بمنطقة الساحل الشمالى منذ 3 أيام.

وذكرت وزارة البيئة المصرية في بيان رسمي أنه ورد بلاغ للإدارة العامة لمحميات المنطقة الشمالية بالعثور على حيوان بحري نافق بأحد شواطئ الساحل الشمالي وتحديداً عند قرية هاسيندا وايت سيدي عبد الرحمن.

وأكدت أنه على الفور توجه رئيس فرع جهاز شؤون البيئة بالإسكندرية وممثلين عن محميات المنطقة الشمالية وممثلي معهد علوم البحار إلى المكان، وتم تحديد نوع الحوت ووجد أنه من نوع كوفييه ذو منقار.

ودعت الوزارة المصطافين إلى عدم القلق من الواقعة موضحةً أنها ستعلن عن أي مستجدات لاحقة فور معرفة الأسباب.

إلى ذلك أعلنت الوزارة إتمام عملية الدفن الآمن للحوت النافق بعد اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة.