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من شاطئ الإسكندرية - آيستوك
من شاطئ الإسكندرية - آيستوك
خاص

استثناء الإسكندرية ومطروح من قطع الكهرباء.. ورئيس الشركة: لم يصلنا شيء

أكد المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية للكهرباء لـ"العربية.نت" عدم صدور توجيهات حتى الآن بتخفيف الأحمال عن الإسكندرية، مؤكدا أن جدول التخفيف كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير

القاهرة – مايسة السروي
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كشفت وسائل إعلام مصرية عن صدور توجيهات من الشركة القابضة لكهرباء مصر، بوقف تخفيف الأحمال عن المحافظات الساحلية التي يتردد عليها المصطافون، وفي مقدمتها محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح، وذلك ليتمكن المواطنون من قضاء العطلات الصيفية دون التأثر بانقطاع التيار الكهربائي.

وذكرت أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت بناء على طلب وزارة التربية والتعليم بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الساعة الـ 8 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، فيما تقرر تعديل الجدول ليصبح من الساعة 3 عصرا وحتى الساعة 7 مساء.

جدول التخفيف كما هو

من جانبه، أكد المهندس إيهاب الفقي رئيس شركة الإسكندرية للكهرباء لـ"العربية.نت" عدم صدور توجيهات حتى الآن بتخفيف الأحمال عن الإسكندرية، مؤكدا أن جدول التخفيف كما هو ولم يطرأ عليه أي تغيير.

مصدر حكومي يكشف.. لماذا قررت مصر زيادة انقطاع الكهرباء لـ ٣ ساعات؟ مصر خاص مصدر حكومي يكشف.. لماذا قررت مصر زيادة انقطاع الكهرباء لـ ٣ ساعات؟

وكانت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء، قد كشفت أمس لـ"العربية.نت" زيادة مدة انقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية لمدة تصل إلى 3 ساعات متواصلة، مؤكدة أن التعليمات سيتم تطبيقها أمس الأحد واليوم الاثنين فقط، وموضحة أنه لم تصدر أي تعليمات بأن يكون انقطاع الكهرباء 3 ساعات باستمرار.

أشارت المصادر إلى أن السر وراء صدور هذه التعليمات هو الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة وبالتالي ارتفاع الأحمال ونقص تدفقات الوقود اللازم للمحطات لمواكبة تلك الأحمال الكبيرة.

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