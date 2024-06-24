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iStock- خطوط نقل الكهرباء كابلات كهرباء في مصر
خطوط نقل الكهرباء كابلات كهرباء في مصر

انقطاع الكهرباء لساعة إضافية في مصر..ووزارتا الكهرباء والبترول توضحان

تقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها

القاهرة - العربية نت
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أصدرت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر بياناً مشتركاً لتوضيح بعض الأمور الخاصة بتخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار الكهربائي لساعة إضافية في مصر.

وتقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس الأحد بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية، بينما حرصتا على توضيح بعض الأمور.

تخفيف الأحمال ساعة إضافية

وقال البيان إنه وعلى الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف الحارة، وقيام وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا الأمر يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

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إجراءات عاجلة

وأضاف البيان المشترك للكهرباء والبترول أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

كما وعد البيان عن الإعلان عن أية مستجدات بشأن تخفيف أحمال الكهرباء مستقبلا.

يذكر أن إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء في مصر مستمرة منذ أكثر من عام ونصف وسط شكاوى من المواطنين من الحرارة المرتفعة في الآونة الأخيرة وأعطال المصاعد وما تبعها من حوادث متفرقة، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة في وقت سابق أن عمليات تخفيف الأحمال سيتم الانتهاء منها بالكامل قبل نهاية العام الحالي.

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