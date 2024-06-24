توقعات بإعلان الحكومة الجديدة في مصر نهاية الأسبوع .. مصادر توضح

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تتواصل حالة الترقب داخل أروقة الوزارات والشارع المصري بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والكل ينتظر معرفة أسماء أعضاء الحكومة الجديدة.

وقالت مصادر مصرية في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن هناك توقعات بالإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام، مرجحة أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية نهاية الأسبوع الجاري، لتتزامن مع الذكرى الـ 11 لثورة 30 يونيو، ولفتت المصادر إلى أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دولياً ومحلياً.

يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس

وكشفت المصادر أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولاً لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يوماً من تشكيلها، ثم يقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.

وكشفت المصادر أن التقرير سيعرض على المجلس، ويصدر قرارا في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على 30 يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.