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حريق كلية الطب جامعة أسيوط
حريق كلية الطب جامعة أسيوط

لا إصابات.. حريق كبير بكلية الطب جامعة أسيوط

وفقاً للتحريات الأولية يرجح أن يكون ماس كهربائي هو المتسبب في الحريق

أسيوط - العربية نت
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اندلع حريق كبير بكلية الطب بجامعة أسيوط ظهر اليوم الاثنين، وتم تداول صور الحريق بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأعلنت جامعة أسيوط في بيان لها عن سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بمبنى كلية الطب.

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وذكر بيان جامعة أسيوط أنه وفقاً للتحريات الأولية يرجح أن يكون ماس كهربائي هو المتسبب في الحريق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية.

كما أكد البيان الصادر عن جامعة أسيوط، أنه لا توجد أية إصابات بشرية، مشيراً إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى‏ مكان الحادث، و تمت السيطرة عليه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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