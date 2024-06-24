لا إصابات.. حريق كبير بكلية الطب جامعة أسيوط
وفقاً للتحريات الأولية يرجح أن يكون ماس كهربائي هو المتسبب في الحريق
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اندلع حريق كبير بكلية الطب بجامعة أسيوط ظهر اليوم الاثنين، وتم تداول صور الحريق بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.
حريق في كليه طب #أسيوط— MãRwã🎤 (@Marwa_a27) June 24, 2024
يارب سلم 🤦 pic.twitter.com/jMvLyJURr2
وأعلنت جامعة أسيوط في بيان لها عن سيطرة قوات الحماية المدنية على الحريق الذي نشب داخل وحدة الحاسب الآلي بالدور الخامس بمبنى كلية الطب.
وذكر بيان جامعة أسيوط أنه وفقاً للتحريات الأولية يرجح أن يكون ماس كهربائي هو المتسبب في الحريق، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية.
كما أكد البيان الصادر عن جامعة أسيوط، أنه لا توجد أية إصابات بشرية، مشيراً إلى أنه تم إرسال سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث، و تمت السيطرة عليه، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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