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جريمة قتل (تعبيرية- آيستوك)

مذبحة عائلية في مصر.. محامٍ ينهي حياة والدته وأشقائه ذبحاً

أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية

الغربية مصر - العربية نت
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شهدت قرية مصرية مذبحة عائلية بشعة حيث قتل محام والدته وأشقاءه ذبحا.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوقوع مذبحة في عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور في محافظة الغربية، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال.

ضحايا المذبحة العائلية في مصر
ضحايا المذبحة العائلية في مصر

وبدأت الواقعة بملاحظة أهالي عزبة رستم وإبلاغهم السلطات بانبعاث رائحة كريهة من أحد المنازل الكائنة بالعزبة وتغيب أصحاب المنزل منذ الخميس الماضي.

وداهمت السلطات المنزل واكتشفت وجود 3 جثث لسيدتين وشاب، وكانت الجثة الأولى "لوالدة المتهم" وهي في بداية العقد السادس، والثانية "لشقيقة المتهم وتدعي "أ. أ" في منتصف العقد الثالث، والجثة الثالثة لشقيق المتهم ويدعي "م. أ"

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وتبين أن القاتل هو الشقيق الأكبر ويدعي "محمد.أ"، ويبلغ من العمر 29 عاماً ويعمل محاميا.

وبسؤال أهالي القرية أكدوا أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية.

تم نقل الجثث الي مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات وتصاريح الدفن وتسليم الجثامين إلى ذويهم للصلاة عليها والدفن بمقابر العائلة.

تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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