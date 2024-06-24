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iStock- خطوط نقل الكهرباء في مصر
خطوط نقل الكهرباء في مصر
خاص

مصدر حكومي للعربية.نت: تعليمات جديدة بمد انقطاع الكهرباء في مصر

وزارتا الكهرباء والبترول أصدرتا بيانا مشتركا أكدتا فيه على تخفيف أحمال الكهرباء لساعة إضافية في مصر

القاهرة - محمد مخلوف
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كشف مصدر حكومي لـ "العربية نت" عن تعليمات جديدة بمد انقطاع الكهرباء في مصر لمدة ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الجاري لتكون على مراحل على مستوى الجمهورية.

أما عن مراحل تخفيف أحمال الكهرباء في مصر فكشف المصدر الحكومي أنها ستكون كالتالي:

* المرحلة الأولى: من الساعة 2م إلى الساعة 5م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من الساعة 7م إلى الساعة 8م

* المرحلة الثانية: من الساعة 3م إلى الساعة 6م. وسوف يتم فصل نفس المرحلة مرة أخرى من 8م إلى 9م

* المرحلة الثالثة: من الساعة 4م إلى الساعة 7م.

وكانت وزارتا الكهرباء والبترول قد أصدرتا بيانا مشتركا اليوم الاثنين، أكدتا فيه على تخفيف أحمال الكهرباء لساعة إضافية في مصر وذلك حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كابلات كهرباء في مصر
كابلات كهرباء في مصر

وجاء في البيان المشترك أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف الحارة، وقيام وزارة البترول بالفعل بالتعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منها العديد من دول المنطقة، فإن هذا الأمر يتطلب استمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

انقطاع الكهرباء لساعة إضافية في مصر..ووزارتا الكهرباء والبترول توضحان مصر انقطاع الكهرباء لساعة إضافية في مصر..ووزارتا الكهرباء والبترول توضحان

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة على مستوى محافظات الجمهورية منذ أكثر من شهر، وقبل بدء فصل الصيف بصورة رسمية، وهي المعدلات التي ترتفع كثيرا عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام.

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