"الزراعة المصرية" تعلق على فيديوهات قطع الأشجار: لا تمت للوزارة بأي صلة

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بعد انتشار فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي لقطع الأشجار في مصر، نفى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية ما تم تداوله في الفترة الأخيرة بشأن قطع الأشجار بالحدائق أو المنشآت التابعة للدولة.

وأكد عزوز خلال مداخلة هاتفية على أحد البرامج التلفزيونية أنه لم يحدث قطع أي شجرة بمعرفة وزارة الزراعة، وكل الحدائق، قائلا "المزارع التابعة لنا سليمة من شائعات أزمة قطع الأشجار".

وشدد على أن فيديوهات قطع الأشجار المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي لا تمت لوزارة الزراعة بأي صلة.

زراعة 1.3 مليون شجرة

وأكد أنه تمت زراعة مليون و300 ألف شجرة بـ7 محافظات حتى الآن، لافتا إلى أن الدولة تسعى لمواجهة التصحر ومشكلات المناخ من خلال زراعة الأشجار، زيادة على الاستفادة من الأخشاب لتقليل الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تعمل جاهدة على زيادة المسطح الأخضر، ووزارة الزراعة تهتم بشكل كبير بهذا الأمر، و ذلك من خلال مشروعات تعمير الصحراء، و من خلال تعظيم إنتاجية الأراضي.

قطع الأشجار آخر الحلول

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التليفزيونية أنه تم قطع بعض الأشجار في الفترة الماضية، و ذلك في إطار خطة التوسع، مؤكداً أن قطع الأشجار يكون آخر المراحل، ويحدث في حالة عدم وجود حلول أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى، أن وزارة الزراعة بدأت في زيادة عدد الأشجار في المحافظات ، مؤكداً أنه في المرحلة الأولى لتوزيع الأشجار لم تتضمن محافظة القاهرة، و لكن المرحلة الثانية سوف تحتوي على مليوم شجرة، و ستتضم محافظة القاهرة.