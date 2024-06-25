السيسي يتابع أزمة الكهرباء: انتهاؤها تماماً بأقرب وقت

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بعد أن شغل ملف الكهرباء المصريين إلى حد كبير خلال الأيام الماضية، يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأزمة عن كثب.

فقد أفاد مصدر إعلامي بأن الرئيس أصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماماً في أقرب وقت ممكن، وفقا لقناة "إكسترا نيوز".

انفراجة بشأن الأزمة

جاء هذا بعدما كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، أن مركز التحكم القومي لـ"شبكة الكهرباء" تلقى تعليمات بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط على كل مشترك، وذلك نتيجة توفر كميات من إمدادات الوقود.

وقال المصدر إنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، الثلاثاء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

بيان مشترك للكهرباء والبترول

يذكر أن وزارتي الكهرباء والبترول كانتا أعلنتا، الاثنين، اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد فى ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة المصرية على سرعة إنهاء الأزمة.

يأتي هذا في حين يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بحضور وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين.

وأكدت الوزارتان استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ السبت الماضي بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت إن استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية يهدف للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.