ضجة في مصر.. بازار يروج لـ"الأفروسنتريك" وتوضيح رسمي

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بعد أن شهد الشارع المصري خلال الأيام الماضية غضبا عارما إثر انتشار مقطع فيديو لصاحب بازار مصري يروج لأفكار "الأفروسنتريك" ويقر بمعلومات مضللة عن التاريخ المصري القديم، تدخلت السلطات المصرية فوراً.

مقطع قديم

فقد كشفت الجهات المختصة، مساء الاثنين، ملابسات المقطع المتداول، وأكدت أنه فيديو "قديم" وسبق تداوله عام 2018.

وأكدت أن عاملا بالبازار قام بارتكاب الواقعة حينها على سبيل المجاملة حتى يتمكن من بيع بعض الهدايا التذكارية للسائحين، لافتة إلى أن صاحب البازار قام بإنهاء عمله في حينه.

جاء إعلان الجهات المختصة بعد أن انتشر فيديو يظهر مصريا قيل إنه صاحب بازار بصحبة وفد إفريقي، يشرح ويؤكد للمجموعة أن الحضارة المصرية القديمة قامت على أيدي الأفارقة، وأن المصريين القدماء كانوا سود البشرة.

كما ظهرت في المقطع فرحة سيدة إفريقية على وقع كلمات صاحب البازار لتقترب من الكاميرا موجهة حديثها للمشاهدين في بث مباشر على ما يبدو وتؤكد أنه اعتراف مصري بأفكارهم.

وأثار الفيديو موجة كبيرة من الغضب في الشارع المصري، بعد أن تم تداوله بشكل كبير، مع مطالبات بضبط صاحب البازار الذي يشوه التاريخ المصري لصالح حملات مشبوهة طمعا في كسب بعض المال.

كما طالب عدد كبير من رواد مواقع التواصل بضرورة إحكام الرقابة الصارمة على كل من يتعامل مع السياح الأجانب أو يعمل على تدريس أو شرح كل ما يتعلق بالتاريخ المصري القديم، وذلك في مجالات البازارات السياحية وشركات السياحة، والإرشاد السياحي، والمتاحف، وكليات الآثار، وغيرها من المنشآت والمؤسسات.

إلى أن أصدرت الجهات المختصة بياناً أوضحت فيه ملابسات القضية كاملة.

حادثة مشابهة

يذكر أن أزمة كبيرة حدثت قبل أيام عندما زارت مجموعة من حركة "الأفروسنتريك" المتحف المصري بالتحرير، ومن هناك زعموا مجدداً أنهم أصل الحضارة المصرية، وأكدوا أن صور المتحف تعبر عن حضارتهم القديمة وليس حضارة مصر الفرعونية.

وأثارت الصور غضباً واسعاً في مصر حيث تداولها على نطاق واسع رواد مواقع التواصل متسائلين عن سبب دخول هؤلاء لمتحف التحرير وتركهم يتحدثون من هناك عن مزاعم تسلب مصر حضارتها وتاريخها.