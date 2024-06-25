جديد رضيعة تركها والدها لأنها "معاقة".. رجل أعمال يتدخل

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بعد أن نشر موقع العربية.نت قصة طلاق زوجة على سرير الولادة بعد ولادتها لطفلة من ذوي الهمم وقوله "أنا ما بخلفش بنات معاقة"، وتصدر القصة بين الموضوعات الأكثر قراءة، أعلن أحد رجال الأعمال عن رغبته في التكفل بمصاريف الطفلة مدى الحياة.

فاعل خير يتكفل بالطفلة

وقالت المحامية نهى الجندي، إن أحد رجال الأعمال من فاعلي الخير تواصل معها عارضا تكفّله بمصاريف الطفلة من ذوي الهمم، التي رفضها والدها ورفض التكفل بها، وذلك عقب قراءته للقصة على موقع العربية.نت، كما أكدت المحامية تواصل رجل الأعمال بوالدة الطفلة من أجل هذا الأمر.

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طلق زوجته على سرير الولادة

وأقدم مهندس مصري على تطليق زوجته وهي على سرير الولادة بعد إنجابها طفلة من ذوي الهمم، حيث فوجئت الزوجة بتطليق زوجها لها في المستشفى مباشرة بعد ولادتها طفلة مصابة بمتلازمة داون، وتركها في المستشفى وحيدة.

وفي تصريحات خاصة للعربية.نت، قالت المحامية نهى الجندي، إن موكلتها عانت من صدمة كبيرة بعدما حدث لها، حيث كانت تتوقع أن تبدأ بولادتها الأولى في تكوين أسرة سعيدة مع زوجها، إلا أن موقف الزوج خالف كل التوقعات ورماها في غياهب الحزن.

"مابخلفش بنات معاقة"

كما أكدت المحامية أن الزوج غادر المستشفى وترك زوجته وطفلته دون حتى دفع المصاريف، رافضا كل الرفض الدفع أو أن تكون له صلة بالرضيعة، قائلا لزوجته "أنا ما بخلفش بنات معاقة".