بعد اتهاماتها له.. شقيق شيرين عبد الوهاب: "هتحبسي أخوكي ظلم"

3 دقائق للقراءة

خرج محمد عبد الوهاب شقيق المطربة شيرين عن صمته ليوضح تفاصيل ما حدث له جراء أزماته الأخيرة معها واتهامها له بأنه باعها لشخص آخر وسيطر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محمد منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأرفق معه قرار النيابة بحفظ القضية التي حركتها شقيقته ضده.

وقال محمد: "كل واحد عنده قدرة على تحمل الأذى لكن للقدرة دي حدود.. ده قرار النيابة العامة بالحفظ إدارياً في كل الاتهامات اللي اتوجهت ليا بتاريخ 19/12/2022 يعني من سنتين.. والاتهامات كانت كسر الضلع والعشرين راجل اللي دخلت بيهم على اختي! وطبعا موضوع السكينة! واتسألت علي التوكيل بتاعي وبتاع أمي من وكيل النيابة المحترم وكله مثبت، س سوال ج جواب. التوكيل اللي بتقول ان انا أسأت استخدامه".

وأضاف: "وده إن دل على شيء فهو يدل على إني مش عايز أختي شكلها يبقي وحش قدام الناس وقدام جمهورها والأهم أمي اللي كنت مفهمها ان بنتها اتنازلت وانا أستحمل أي حاجة إلا إنها تتوجع في ولادها، وبناء عليه رضيت بالظلم لوحدي لكن الحقيقة غير كده، انا اتطلبت في النيابة واتسألت رسمي وتم إخلاء سبيلي من النيابة علي ذمة القضية لحد ما اتحفظت القضية بس انتي بقي بشطارتك وبأهل الشر اللي حواليكي اللي خسروكي نفسك وأهلك، خليتيني انهارده أطلع أقول جزء من الحقيقة للناس رغم إن ده آخر حل كنت أحب ألجأ ليه. وده حق ربنا لا ظلم ولا افترى".

وتابع محمد: "نفس الكلام اللي من سنتين بيتعاد تاني معرفش لمصلحة مين مع اني بعيد عنك وعن حياتك من سنين قبل الواقعة وسنتين من بعدها ده قرار النيابة العامة الموقرة في الافتراءات اللي اتوجهتلي، مش بيان من محامي. وأي حاجه هرد بيها هتكون مستند حكومي عليه ختم النسر، مرفق هنا الفيديو بتاريخ 11/11/2022 اللي قولتي فيه انك اتنازلتي ولعبتي دور الضحية، ومرفق برضو المستندات الرسمية اللي بتثبت ان القضية فضلت شغالة وكنتي هتتسببي في حبس أخوكي ظلم وهو لحد آخر لحظة بيحاول يحميكي ويحمي أمك ويحمي بناتك".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أصدرت مؤخرا بيانا رسميا أكدت فيه استغلال شقيقها محمد لها من خلال توكيل عام رسمي قديم سيطر من خلاله على حساباتها بمواقع التواصل وسلمها لشخص آخر، وقررت أن تقاضيه من خلال بعض التهم الأخرى.

وفاجأت شيرين الجمهور بتسجيل صوتي على الأزمة الأخيرة التي نشبت بين شقيقها محمد ع وزوجها السابق حسام حبيب، بشأن التسجيلات المسربة للأخير والتي قال خلالها حسام إن أفرادا من أسرة شيرين استغلوها وألحقوا الضرر بها وسيطروا على صفحات التواصل الخاصة بها.



وقالت شيرين خلال التسجيل: "أنا فوجئت باللي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيب، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني وهناك شخص تابع له استولى على حساباتي بالسوشيال ميديا بموجب توكيل عام قديم".