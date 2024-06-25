بعد قيام سودانيين بعمليات ختان في مصر.. بلاغ يصل النائب العام

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بعد رصد "العربية.نت" لانتشار إعلانات لعدد من المهاجرين السودانيين لإجراء عمليات ختان للفتيات بمصر في مخالفة للقانون المصري، تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لوزير الصحة المصري بهذا الشأن.

بلاغ للنائب العام

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع الإعلان عن عمليات الختان.

كما قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزارة وردت لها ممارسات لا تتعلق بمهنة الطب وصدر توجيه من وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار للمتابعة بشأن عمليات الختان، وتم التواصل مع صاحب الإعلان.

وأوضح المتحدث: "وجهنا خطابًا للنائب العام للتحقيق في الأمر والحفاظ على الصحة العامة واحترام أحكام القانون المصري"، فيما أكد المتحدث على جهود الدولة للتصدي لجريمة الختان، وعلى منشورات التوعية ضدها على مدار العام.

الحبس 5 سنوات عقوبة إجراء عملية الختان

وأشار الدكتور عبد الغفار إلى أنه كان هناك توجيه من وزير الصحة بمتابعة تلك المسألة بعد واقعة ختان الإناث من جانب أحد الوافدين، خاصة وأن القانون يحدد ضوابط لممارسة مهنة الطب، مشيرا إلى أن الطبيب المتهم ليس مقيدا في الجهات الرسمية وعقوبة مزاولته للمهنة بدون ترخيص تصل إلى الحبس سنتين، كما يعاقب قانون العقوبات بالسجن 5 سنوات لمن أجرى عمليات ختان الإناث.

وأكد أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أن اللجنة ستتابع البلاغات التي قدمها المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة الصحة بشأن إعلان الختان على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شدد على ضرورة متابعة تطبيق القانون من المصريين والوافدين الأجانب وقال إن اللجنة ستتابع الأمر مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيرين سعيد، بشأن قيام أحد الوافدين السودانيين بعمليات ختان الإناث جهارًا بالمنزل، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة مرفت عبدالعظيم، بشأن قيام بعض السودانيين بإجراء عمليات ختان الإناث المجرمة قانونًا في مصر.

الترويج لعمليات الختان

يذكر أن صفحة باسم "الدكتور الصادق إسماعيل" وهو طبيب سوداني، قامت بالترويج لعمليات ختان الإناث في مصر ونشر فيديو للتعريف بفوائد ختان الإناث، كما روجت نفس الصفحة للطبيب السوداني ونشرت أرقامه وأعلنت أنه متواجد في مصر وجاهز لإجراء عمليات الختان على الأراضي المصرية، فيما اعتبره المتابعون تحديا سافرا للقوانين والأعراف المصرية.

3 آلاف جنيه نظير عملية الختان

بل ونشر أحد المتابعين محادثة مع الطبيب السوداني للاتفاق على إجراء عملية ختان لطفلة عمرها خمس سنوات فقط بحي فيصل بمحافظة الجيزة، حيث طلب الطبيب السوداني مبلغ 3 آلاف جنيه مقابل إجراء عملية الختان بالمنزل.