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حريق التهم أتوبيس إحدى المدارس بمنطقة طرة بحلوان، دون وقوع أي إصابات.

رعب في مصر.. حريق يلتهم حافلة مدرسية وسط الشارع

القاهرة - العربية.نت
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في مشهد مروع، اندلع حريق هائل ومروع في حافلة مدرسية وسط الشارع بمصر اليوم الثلاثاء ما أثار الرعب وأوقف حركة المرور.

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نيران التهمت حافلة

وقد تلقت السلطات بلاغا باندلاع حريق في حافلة مدرسية بمنطقة طره بحلوان جنوب القاهرة، أثناء مرورها في الطريق ما تسبب في توقف حركة المرور وإغلاق الطريق لحين وصول سيارات الإطفاء.

بدورها، سيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتمكنت من إخماد النيران دون وقوع أي إصابات حيث كانت الحافلة خالية من الطلاب، فيما التهمت النيران محتويات الحافلة.

طوق أمني وتحقيق

كذلك فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا حول مكان الحادث وبدأت في فحص ومعرفة سبب الحريق، وفيما إذا كان بسبب ارتفاع درجات الحرارة أم لأسباب أخرى فنية.

كما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

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