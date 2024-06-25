صلى الفجر ونام.. طبيب مصري يكشف تفاصيل وفاة طالب فجأة

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عبر صفحته على "فيسبوك"، كشف الطبيب المصري جمال شعبان، طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي بمصر، عن وفاة طالب بكلية تجارة المنصورة فجأة وبدون مقدمات، ودون أن يعاني من أي أمراض.

وأشار الطبيب المصري إلى أن طالب الفرقة الأولى بتجارة المنصورة محمود فوزي الصباحي، لم يكن يعاني أو يشكو من أي أمراض، ولم تكن لديه أية أعرض أو أمراض سابقة، وقبل وفاته كان مع أصدقائه يضحك، وصلى الفجر، وتوفي أثناء نومه.

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كما كتب "قرية طليمة مركز سمنود غربية صحيت على خبر وفاة شاب اسمه محمود فوزي الصباحي، والدته بتصحيه من النوم لقيته ميت مع العلم إنه كان لا يشتكي من أية أعراض أو أمراض سابقة وكان عند صاحبه سهران بيهزر ويضحك وراح صلى الفجر ونام بالسكتة القلبية مات محمود يا رب تقبله شهيدا".

وعن التعريف الدقيق للسكتة القلبية، قال الدكتور جمال شعبان: "توقف القلب في خلال ساعة من حدوث أعراض سواء لإنسان لا يعاني من مرض أو عنده مرض مزمن وحالته مستقرة".

وفاة الشباب فجأة

وعن انتشار وفاة الشباب فجأة قال جمال شعبان: "تحت سن الـ 35 بيكون غالبا ناتج عن اعتلال وراثي في عضلة البطين الأيسر أو الأيمن، أو خلل كهربي وراثي، أو انسداد وتجلط في الشريان التاجي".

وعن أسباب انتشار السكتات القلبية قال جمال شعبان: "الموجات الحارة والتوتر والانفعال والسهر الزايد في مناسبة الفرح ممكن يتسبب في توقف القلب الذي هو وراثيا أصلا عرضة للموت المفاجئ، وأحيانا اعتلال حاد في العضلة من تدفق المشاعر وانكسار القلب بسبب الفرح العارم، أو الحزن العاصف، يتسببان في إعصار من هورمونات التوتر، مما يتسبب في اعتلال حاد في عضلة القلب، وتوقف القلب".

كما قال جمال شعبان إن "كلمة هبوط حاد في الدورة الدموية كلام غير دقيق علميا، دي طبعا كانت سكتة قلبية أو توقف قلبي مفاجئ، السبب بيبقى اختلال كهربي في القلب وذبذبة بطينية تؤدي إلى توقف القلب في خلال ساعة".

يشار إلى أن الطبيب المصري جمال شعبان طبيب القلب، والعميد السابق لمعهد القلب القومي بمصر، يحذر بشكل دائم من انتشار موت الفجأة بين الشباب، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".