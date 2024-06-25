على الهواء.. الحكومة المصرية تعتذر للشعب عن انقطاع الكهرباء

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خرج الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء من أجل الإعلان عن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تخفيف الأحمال، مع تقديم اعتذار لجموع أفراد الشعب على أزمة تخفيف الأحمال.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حديثه للمواطنين، قائلا: نعتذر عن أزمة قطع الكهرباء، فهو موضوع شديد الصعوبة ونشعر دائما بمدى صعوبته على المواطنين.

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شكاوى واستغاثات من الجميع

كما أضاف مدبولي أن هناك شكاوى واستغاثات من الجميع، لوجود كبار السن وأصحاب الأمراض وامتحانات الثانوية العامة، وماحدث بالأمس من انقطاع في التيار الكهربائي، جاء نتيجة زيادة درجات الحرارة.

وشدد على أن الحكومة تعمل من أجل إنهاء الأزمة، قائلا: "اضطررنا لزيادة فترة انقطاع الكهرباء بعد نقص حجم الغاز جراء خروج أحد حقول شبكة الطاقة الإقليمية بدول الجوار عن الخدمة".

وأكد مدبولي أن مصر تعرضت لـ 3 موجات حارة خلال الشهر الجاري ومنهم موجة إجازة عيد الأضحي حيث وصلت درجات الحرارة لـ 43 وأكثر وسجلت أسوان 50 درجة مئوية ومع ذلك كنا حريصين ان نستمر على تخفيف احمال الكهرباء ساعتين.

خطة لإنهاء تخفيف الأحمال

ولفت إلى وضع خطة بإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية عام 2024 .

وأضاف مدبولي أن مصر تعاني من أزمة تدبير الوقود لأن محطات الكهرباء تعمل بالمازوت والغاز الطبيعي.

وقال مدبولي إن قبل نهاية العام ستكون توقفنا تمام عن تخفيف الأحمال حيث إنه يمس المواطن و القطاعات الصناعة والاستثمار ولا نريد أن يتضرر أي أحد من انقطاع الكهرباء.