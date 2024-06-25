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خاص

فيديو خاص للعربية.نت يكشف محاولة قتل طفلة غرقاً بمصر.. ومفاجأة لأسرتها

أهالي الطفلة قالوا لـ"العربية.نت" إن ابنتهم أخبرتهم بهوية الشخص الذي قام بإلقائها بالمصرف

القاهرة –مايسة السروي
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كشف فيديو حصري حصلت عليه "العربية.نت" عن محاولة قتل طفلة غرقا في مصر فيما تبين بعد ذلك أن الطفلة الضحية كشفت عن جريمة أخرى سابقة ومماثلة لطفلة أخرى من العائلة لقيت مصرعها غرقا على يد نفس المتهم.

وكشف الفيديو قيام أحد الشباب بإلقاء طفلة صغيرة تبلغ من العمر 7 سنوات في مياه مصرف مائي بإحدى قرى مدينة أبو حمص التابعة لمحافظة البحيرة شمال مصر، وبعد لحظات قليلة تصادف مرور أحد أهالي القرية ونجله، ونجحا في إنقاذ الطفلة.

وقال أهالي الطفلة وتدعى ريناد لـ"العربية.نت" إن ابنتهم أخبرتهم باسم وهوية الشخص الذي قام بإلقائها في المصرف، وتوصلوا له وحامت حوله شكوك في أن يكون هو نفس الشخص الذي ارتكب جريمة مماثلة لابنة عم الطفلة والتي لقيت مصرعها غرقا في نفس المصرف المائي قبل أسبوع.

وفي تفاصيل أكثر، قال أهالي الطفلة إن ابنة عم الطفلة وتدعى رؤى تبلغ من العمر 5 سنوات، اختفت منذ أسبوع وعثر على جثتها غارقة في مياه المصرف المتواجد أمام منزلهم، وعندما بحثوا في كاميرات المراقبة المثبتة بالمنزل لم يشاهدوها، حيث تصادف لسوء الحظ أن الكهرباء كانت مقطوعة في المنزل والقرية في تلك اللحظات.

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وأضاف أهل الطفلة أن ابنتهم ريناد بعدما أخبرتهم بهوية من ألقى بها في مياه المصرف وتأكدوا من صحة كلامها من خلال فيديو كاميرا المراقبة أبلغوا الشرطة عن شكوكهم في نفس الشخص، مشيرين إلى أنه تم إلقاء القبض عليه وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وطلبت النيابة من أجهزة الأمن تكثيف تحرياتها لمعرفة ملابسات الحادثين، وسبب ارتكاب المتهم للجريمتين ودوافعه.

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