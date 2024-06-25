على طريقة مايكل جاكسون.. رقص والد عروس يعجب المصريين

1 دقيقة للقراءة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لأب مصري يؤدي رقصة مايكل جاكسون الشهيرة "المشي على القمر" بكل براعة وخفة في حفل زفاف.

وفي مقطع الفيديو يظهر الرجل والذي يبدو أنه والد العروس وهو على حلبة الرقص يتوسط دائرة من المعازيم، حيث بدأت أغنية لمايكل جاكسون وطلب الشباب الحاضرون من الأب أن يؤدي رقصته التي يبدو أنه مشهور بأدائها.

كأنه يمشي على الهواء

وبالفعل يبدأ الرجل بالرقص وسط تصفيق حضور الزفاف وتشجيعهم، إلا أن الرجل يخطف الأنظار ببراعته الحقيقية في أداء الرقصة الأشهر في العالم بكل مرونة وخفة حيث يظهر وكأنه يمشي على الهواء، ما يدهش الجميع، حيث يبدأ الشباب في الصياح باسم الرجل وتتعالى أصوات الحضور بالتصفيق.

وعقب انتهاء الرجل من رقصته البارعة، التف حوله مجموعة من الشباب وحملوه من على الأرض ارتفاعا وهبوطا في تعبير عن الفرحة والتقدير.

مظهر المسن خادع

وأدهش الفيديو رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا المقطع بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فيما عبر كثيرون عن انخداعهم مع بداية المقطع بمظهر الرجل المسن، الذي لا يدل أبدا أنه يحمل هذه الموهبة، فيما عبر آخرون عن دهشتهم حيث لم يروا مصريا أو عربيا يتقن هذه الرقصة الصعبة بهذه البراعة والمرونة.