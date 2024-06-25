انفراجة في أزمة الكهرباء بمصر.. تخفيف الأحمال ساعتين فقط

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في انفراجة بشأن أزمة الكهرباء في مصر، كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مركز التحكم القومي لـ"شبكة الكهرباء" تلقى تعليمات بعودة العمل وفقا لجدول تخفيف الأحمال المعلن بواقع ساعتين فقط على كل مشترك، وذلك نتيجة توفر كميات من إمدادات الوقود.

وقال المصدر إنه سيتم البدء في تنفيذ جدول تخفيف الأحمال بدءا من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 7 مساء، اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول لضخ كميات إضافية من الوقود لتلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

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وكانت وزارتا الكهرباء والبترول أعلنتا اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد فى ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة، وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة المصرية على سرعة إنهاء الأزمة.

اجتماع لرئيس الوزراء

هذا ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لبحث حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بحضور وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين.

وكان قد أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول في مصر، استمرار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي بدأ تطبيقها منذ السبت الماضي بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وقالت الوزارتان في بيان مشترك أمس الاثنين، إن استمرار تخفيف الأحمال الكهربائية يهدف للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

زيادة فترة تخفيف الأحمال

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها منذ أمس بمقدار ساعة إضافية وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك، أمس الاثنين، أنه على الرغم من الخطط الموضوعة مسبقا بالتنسيق بين الوزارتين لتحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الاستهلاك في أشهر الصيف، التي قامت وزارة البترول بالفعل التعاقد على هذه الكميات منذ فترة واستلامها طبقا للتوقيتات المخططة، إلا أنه في ظل استمرار الارتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن هذا يتطلب زيادة فترة تخفيف الأحمال.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لاستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت لمجابهة الاستهلاك المتزايد في ظل استمرار الموجة الحارة المبكرة.

وتقدمت الوزارتان بالاعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي تم الإعلان عنها أمس بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية. وستواصل الوزارتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.