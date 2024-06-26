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فحص المياه ..
فحص المياه

حديث عن مياه ملوثة في الجيزة.. هذه نتيجة التحقيق

القاهرة - مي عبد المنعم
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في استجابة لشكوى مواطن من مياه الشرب بقرية المعتمدية مركز كرداسة، نشرت محافظة الجيزة بيانا أكدت فيه على سلامة المياه بالقرية والمكان المذكور.

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لجنة لفحص المياه

وذكر بيان محافظة الجيزة أنه عقب شكوى لأحد المواطنين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة من شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة كرداسة لمعاينة حالة المياه والتأكد من سلامتها وخلوها من أي مشكلات.

صورة نتيجة فحص المياه
صورة نتيجة فحص المياه

وانتقلت اللجنة المكلفة من قبل محافظة الجيزة إلى محل شكوى المواطن بشارع مسجد سيد علي المتفرع من جمال عبد الناصر بجوار شارع الجمعية الزراعية بقرية المعتمدية بمركز كرداسة، حيث تم سحب عينات من المياه لفحص جودتها ومدى اختلاطها بأي شوائب.

خلو المياه من أي مشكلات

وأضاف البيان أنه تم عمل تحليل عينات المياه بمعامل شركة مياه الشرب والصرف الصحي المتخصصة والمعتمدة.

وتبين بالفحص جودة المياه وخلوها من أي مشكلات وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

أخذ عينات للفحص
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  • أخذ عينات للفحص
  • أخذ عينات للفحص
(3 صور)
أخذ عينات للفحص
أخذ عينات للفحص
أخذ عينات للفحص
أخذ عينات للفحص

كما نشر بيان محافظة الجيزة صوراً من أعمال اللجنة المكلفة بفحص المياه في خطواتها المختلفة، إثباتا لموقفها وجديتها في معالجة الأمر والاهتمام بشكوى المواطن.

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