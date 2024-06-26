مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سياحة بحرية
سياحة بحرية

غرق مركب سياحي بالكامل في مرسى علم.. وإنقاذ ركابه

القاهرة - مي عبد المنعم
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

شهدت مدينة مرسى علم السياحية جنوب البحر الأحمر في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حادث غرق مركب "لنش" سياحي بإحدى مناطق الشعب المرجانية الشهيرة، وعلى متنه 24 سائحا من الجنسية الفرنسية.

على متنه 24 من السياح الفرنسيين

وتعرض اللنش السياحي والذي كان في رحلة لسفاري الغوص، إلى الشحوط في منطقة شعاب سطايح قبالة شواطئ مدينة مرسى علم، ما تسبب في تعرضه إلى خسائر كبيرة وإحداث ثقب كبير به، قبل أن يتدخل مركب مجاور ويتم نقل السياح الـ24 من على متن اللنش المنكوب من دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

عمرو دياب يتجاهل تحدي صلاح.. ومحمد رمضان يقبله ثقافة وفن عمرو دياب يتجاهل تحدي صلاح.. ومحمد رمضان يقبله
مادة اعلانية

غرق اللنش بالكامل

وغرق اللنش السياحي بالكامل في أعماق البحر بعد دخول المياه فيه جراء حدوث ثقب كبير بجسم المركب، وتم إنقاذ السياح الفرنسيين، فيما بدأت الجهات المختصة في التحقيق بالحادث.

وبالمعاينة المبدئية تبين إحداث اللنش لخسائر بيئية بمنطقة الشعاب المرجانية، فيما تولت السلطات المعنية البدء في التحقيقات واتخاذ اللازم من إجراءات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط