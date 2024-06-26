غرق مركب سياحي بالكامل في مرسى علم.. وإنقاذ ركابه

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
شهدت مدينة مرسى علم السياحية جنوب البحر الأحمر في مصر، صباح اليوم الأربعاء، حادث غرق مركب "لنش" سياحي بإحدى مناطق الشعب المرجانية الشهيرة، وعلى متنه 24 سائحا من الجنسية الفرنسية.
على متنه 24 من السياح الفرنسيين
وتعرض اللنش السياحي والذي كان في رحلة لسفاري الغوص، إلى الشحوط في منطقة شعاب سطايح قبالة شواطئ مدينة مرسى علم، ما تسبب في تعرضه إلى خسائر كبيرة وإحداث ثقب كبير به، قبل أن يتدخل مركب مجاور ويتم نقل السياح الـ24 من على متن اللنش المنكوب من دون خسائر في الأرواح أو إصابات.
غرق اللنش بالكامل
وغرق اللنش السياحي بالكامل في أعماق البحر بعد دخول المياه فيه جراء حدوث ثقب كبير بجسم المركب، وتم إنقاذ السياح الفرنسيين، فيما بدأت الجهات المختصة في التحقيق بالحادث.
وبالمعاينة المبدئية تبين إحداث اللنش لخسائر بيئية بمنطقة الشعاب المرجانية، فيما تولت السلطات المعنية البدء في التحقيقات واتخاذ اللازم من إجراءات.
-
بسبب الكهرباء.. كنائس ومساجد مصر تفتح أبوابها لدراسة الطلاب
في خطوة إنسانية لمواجهة استمرار أزمة انقطاع الكهرباء في مصر ضمن خطة تخفيف الأحمال ...
مصر
-
قتال عنيف في رفح.. وإسرائيل تزعم قتل مهرب أسلحة من مصر
9 أشهر مضت على الحرب الإسرائيلية في غزة ولا يزال القصف الإسرائيلي والقتال مستمراً ...
العرب والعالم
-
صدمة في مصر.. 11 طفلاً اختنقوا داخل حمام سباحة
حادثة صادمة هزت الشارع المصري، أمس الثلاثاء، حيث تعرض 11 طفلاً للاختناق داخل حمام ...
مصر