الغش بالموبايل ورطهم.. حرمان 16 طالبا من امتحانات الثانوية العامة بمصر

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في آخر متابعة للثانوية العامة 2024 بمصر، تمكن فريق مكافحة الغش الإلكتروني في غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، منذ انطلاق امتحانات الثانوية العامة يوم 10 يونيو/حزيران وحتى الآن، من ضبط ما يقرب من 16 حالة غش.

جاء ذلك خلال أول 6 امتحانات في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وذلك رغم إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية.

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نصيب الأسد للغة العربية

وبحسب تقرير لموقع "صدى البلد" فقد تركزت أغلب حالات الغش في مادة اللغة العربية، حيث تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، حيث تم ضبط طالبة بمحافظة الشرقية، وطالب بلجنة بإدارة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وطالب آخر بلجنة بإدارة البداري بمحافظة أسيوط، خلال قيامهم بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كذلك تم رصد 5 حالات غش مختلفة في مواد اللغة الثانية، حيث تم رصد 3 طلاب بالغش في مادة اللغة الفرنسية، وحالة في مادة اللغة الألمانية وحالة أخرى في مادة اللغة الإيطالية.

وفي مادة التربية الدينية تم رصد حالة غش واحدة، حيث تم ضبط طالب بلجنة ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، ونشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

كما تم ضبط حالتين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

كما تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد حالة غش واحدة في امتحان مادة الاقتصاد بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالبين باستخدام جهازي هاتف محمول، ونشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان، في مادة الإحصاء بمحافظة كفر الشيخ، و بمحافظة القليوبية.

حرمان من الامتحان

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه على الفور تم التعامل مع جميع الحالات المذكورة، حيث تم التحفظ على جميع وسائل الغش المستخدمة، سواء كانت تلفونا محمولا أو سماعة الأذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

أوضح شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بالغش الإلكتروني ونشر أجزاء من الأسئلة على جروبات الغش، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الطلاب وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الامتحانات لمدة عام إلى عامين طبقا للقانون.