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(تعبيرية من آيستوك)

صدمة في مصر.. 11 طفلاً اختنقوا داخل حمام سباحة

القاهرة - العربية.نت
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حادثة صادمة هزت الشارع المصري، أمس الثلاثاء، حيث تعرض 11 طفلاً للاختناق داخل حمام سباحة بمركز شباب "ميت رومي" في مدينة "دكرنس" التابعة لمحافظة الدقهلية.

فيما أخطرت نقطة تأمين مستشفى دكرنس العام الأجهزة الأمنية في الدقهلية بوصول 11طفلاً مصابين بضيق تنفس أثناء تواجدهم في حمام سباحة، حيث تبين أن أعمارهم لم تتخط الـ12 عاماً.

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تشكيل لجنة وتوقيف اثنين

ما دفع وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، منى عثمان، للتحرك عاجلاً.

وقررت تشكيل لجنة لكشف ملابسات ما حدث وإيقاف مسؤول التشغيل ومدير حمام السباحة عن العمل وإحالتهما إلى التحقيق.

ناد خاص استأجر المكان

إلى ذلك، أكد مصدر مطلع بمركز شباب "ميت رومي" لـ"العربية.نت" أن ما حدث ليس له علاقة بالمركز.

وأوضح أن نادياً خاصاً استأجر المكان بمقابل مادي يتم دفعه لوزارة الشباب والرياضة.

كما لفت إلى أن ما حدث كان وقت تطهير حمام السباحة وتسبب في إصابة الأطفال، غير أنه لا يوجد أي حالات خطرة، وجميعهم خرجوا من المستشفى.

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