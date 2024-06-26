بأحد الأحياء الراقية.. السيطرة على حريق بمبنى ضخم في مصر

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نشب حريق بمبنى سكني ضخم بحي الزمالك الراقي بالقاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، بالطابق الأخير من المبنى قبل أن تنجح قوات الدفاع المدني في السيطرة على الحريق.
وشوهد الحريق الذي نشب بمبنى سكني ضخم بحي الزمالك من على مسافات بعيدة، حيث يعد المبنى أحد أضخم البنايات وأكثرها ارتفاعا في المنطقة.
وانتشرت مقاطع فيديو للحريق على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تلقت نجدة القاهرة بلاغا بالحريق بدائرة قسم شرطة قصر النيل، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث.
وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق في وقت قصير، بينما لم يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق حول أسباب الحريق.
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