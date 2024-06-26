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زاهي حواس
زاهي حواس

زاهي حواس: الفراعنة اهتموا بعلاج السرطان منذ 5 آلاف عام

قال إنه كشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم

القاهرة - العربية.نت
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كشف عالم الآثار المصري زاهي حواس ، أن الفراعنة منذ 5 آلاف عام اهتموا بتشخيص مرض السرطان وعلاجه.

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وقال حواس خلال زيارته مركز أورام محافظة الفيوم، إنه اكتشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم، موضحا أن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين.

أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم

كما أوضح حواس أن الفراعنة منذ 5000 عام اهتموا بتشخيص المرض الخبيث وبعلاج السرطان، وقمت بكشف أول حالة سرطان في مقابر العمال بناة الهرم.

وتفقد العالم المصري وحدات المركز والعمليات والعلاج الإشعاعي، ووحدات العلاج الكيماوي ووحدات علاج البؤر السرطانية للكبد، ووحدات المناظير.

وقال إن هذا المركز يقوم بدور عظيم لعلاج المواطنين بالمجان لغير القادرين.

حواس خلال زيارته مركز أورام الفيوم
حواس خلال زيارته مركز أورام الفيوم

كذلك أضاف حواس أن العالم أجمع يقوم بالتبرع والتطوع، وأن مركز أورام الفيوم مثال لذلك، فهناك العديد من المتبرعين في كل مكان بالعالم وليس في مصر فقط، وهناك من يتطوع لمساعدة المرضى.

ماهرون بشكل استثنائي

وكانت دراسة جديدة كشفت الشهر الماضي، أن المصريين القدماء كانوا قادرين على إجراء عمليات جراحية دقيقة في الرأس لاستئصال أورام سرطانية، وذلك قبل 4 آلاف عام.

وأثبتت النصوص والبرديات القديمة أن المصريين القدماء كانوا ماهرين بشكل استثنائي في الطب، مقارنة مع جميع الحضارات القديمة.

كذلك كان بإمكانهم تحديد وعلاج الأمراض والإصابات وحتى تركيب حشوات الأسنان، أما السرطان فلم يتمكنوا من علاجه لكن ربما حاولوا ذلك، وفق الدراسة.

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