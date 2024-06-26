يحدث في مصر.. هبوط أرضي يتكرر في عدة مناطق

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تكررت خلال الأيام الماضية وقائع حدوث هبوط أرضي بعدة مناطق متفرقة في مصر، ما أثار الرعب لدى المواطنين.

تحويل الطريق

فقد شهد طريق السويس القاهرة، اليوم الأربعاء، هبوطا أرضيا بالقرب من منطقة الرحاب.

وعلى الفور قامت السلطات بتحويل الطريق، لتسيير حركة المرور بعد التكدس الكبير للسيارات.

كما قررت الإدارة العامة للمرور تعيين خدمات مرورية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.



جاء هذا بعدما شهدت، أمس الثلاثاء، شهد طريق الكونيش بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية هبوطا أرضيا آثار الرعب.













وقامت السلطات بتفقد الطريق وعمل الإصلاحات اللازمة، كما طلبت من الجهات المتخصة دراسة المشكلة ومعرفة سبب الهبوط.

حوادث مماثلة

يذكر أنه وقبل أيام شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال البلاد هبوطا أرضيا بطريق ميت غمر، وهبوطا آخر بقرية دقادوس.

وقبل أسابيع وقع حادث كبير في منطقة البساتين جنوب القاهرة، حيث انقلبت شاحنة تحمل 20 طنا بمنطقة المعراج السفلي إثر هبوط أرضي بالمنطقة.