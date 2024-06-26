مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
هبوط أرضي
هبوط أرضي

يحدث في مصر.. هبوط أرضي يتكرر في عدة مناطق

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

تكررت خلال الأيام الماضية وقائع حدوث هبوط أرضي بعدة مناطق متفرقة في مصر، ما أثار الرعب لدى المواطنين.

ذعر في المنوفية.. قطار يخرج عن قضبانه مصر ذعر في المنوفية.. قطار يخرج عن قضبانه

تحويل الطريق

فقد شهد طريق السويس القاهرة، اليوم الأربعاء، هبوطا أرضيا بالقرب من منطقة الرحاب.

وعلى الفور قامت السلطات بتحويل الطريق، لتسيير حركة المرور بعد التكدس الكبير للسيارات.

كما قررت الإدارة العامة للمرور تعيين خدمات مرورية لإرشاد قائدي السيارات والتنسيق مع الجهات المعنية لإصلاح الهبوط.

جاء هذا بعدما شهدت، أمس الثلاثاء، شهد طريق الكونيش بمنطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية هبوطا أرضيا آثار الرعب.

من 6
(6 صور)

وقامت السلطات بتفقد الطريق وعمل الإصلاحات اللازمة، كما طلبت من الجهات المتخصة دراسة المشكلة ومعرفة سبب الهبوط.

حوادث مماثلة

يذكر أنه وقبل أيام شهدت مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية شمال البلاد هبوطا أرضيا بطريق ميت غمر، وهبوطا آخر بقرية دقادوس.

وقبل أسابيع وقع حادث كبير في منطقة البساتين جنوب القاهرة، حيث انقلبت شاحنة تحمل 20 طنا بمنطقة المعراج السفلي إثر هبوط أرضي بالمنطقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط