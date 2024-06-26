صاروخ كهربائي وآثار دماء.. مفاجآت بقضية ذابح أسرته في مصر

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كشف بيان وزارة الداخلية المصرية مفاجآت وتفاصيل جديدة تعرف لأول مرة حول واقعة قتل شخص لوالدته وشقيقه وشقيقته ذبحا في محافظة الغربية، فيما يعرف إعلاميا بـ"مذبحة عزبة رستم" أو "المذبحة العائلية".

عظام آدمية وصاروخ كهربائي

وذكر بيان الداخلية أن بلاغا تقدم لمركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز، حيث أبلغت بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

وبانتقال السلطات لمكان الحادث والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوي على بقايا عظام يشتبه في آدميتها وصاروخ كهربائي عليه آثار دماء.

أشلاء آدمية وسكاكين

كما أضاف بيان وزارة الداخلية المصرية أنه وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربيـة وكفر الشيخ أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها، وهم مقيمون بالمنزل المشار إليه، وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل وشقيق المجني عليهم.

خلافات على الميراث

وأكد بيان الداخلية المصرية أنه وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجاني بمكان اختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدي عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء في الحظيرة ولاذ بالهرب.

جثامين مقطعة بدون رؤوس

وكشف عدد من شهود العيان في عزبة رستم تفاصيل بشعة في تصريحات خاصة للعربية.نت، حيث قال عزام علي أحد الشهود إنه تم العثور على جثامين الضحايا مقطعة لأجزاء وبدون رؤوس، ومحروقة نتيجة إشعال النيران فيها، كما أوضح أن المتهم كان يتعامل بشكل طبيعي مع جيرانه، وأنه وضع الجثامين في مكان مهجور بجوار المنزل، وأشعل النيران فيها ما أدى إلى خروج روائح كريهة وتسبب في تساؤل الجيران.

قطعهم قطعا صغيرة وألقى بقطع منها للكلاب

كما أكد الشاهد أن المتهم قام بتقطيع والدته وشقيقته وشقيقه لأجزاء صغيرة، ووضع بعض القطع في الثلاجة، وذلك ضمن خطة للتخلص من الجثامين، كما قام بإلقاء قطع من الجثامين لتأكلها الكلاب فيما تم العثور على بعض العظام من جثامين المتوفين.