مؤلف أغنية شيرين المسربة: أريد حقي الأدبي والمادي

دقيقتان للقراءة

المصائب لا تأتي فرادى، هذا هو شعار الفترة التي تعيشها حالياً الفنانة شيرين عبد الوهاب، فبعد أزمتها مع شقيقها محمد عبد الوهاب وأزمة تسريبات زوجها السابق حسام حبيب، تواجه حالياً مشكلة بسبب تسريب أغنية جديدة لها تحمل اسم "كل الحاجات".

ورغم أنها متوقفة عن إصدار أية أعمال فنية جديدة بسبب مشكلتها مع الشركة المنتجة التي تنتمي إليها، فإن جمهور شيرين فوجئ بانتشار أغنية لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما وضعها في ورطة ونزاع جديد.



لم تحصل على حقوق الأغنية



من جانبه، قال الشاعر الغنائي طارق عبد الستار في تصريحات لـ"العربية.نت" إنه فوجئ بالأمس بانتشار أغنية "كل الحاجات" عبر المنصات المختلفة بصوت المطربة شيرين عبد الوهاب، ما أثار استغرابه.

وأضاف أن شيرين لم تحصل على حقوق الأغنية منه أو من شريكه الموزع الموسيقي خالد عز، متسائلاً عن كيفية تسجيلها للأغنية بصوتها من دون الحصول على الحقوق.

كذلك أكد أنه لا يحب الدخول في أزمات مع أحد، كما أنه يحترم ويقدر شيرين على المستوى الفني والشخصي، لكنه حاليا يبحث عن حقه الأدبي والمادي، فمن المعروف أن صانع العمل الموسيقي يكون له الكثير من الحقوق ولابد أن يتنازل عنها أو عن جزء منها للمطرب، إلا أن أغنية "كل الحاجات" مازالت كافة حقوقها ملكية خاصة له وللموزع خالد عز.

اللجوء إلى القضاء

وأوضح طارق عبد الستار أنه حتى هذه اللحظة لم يقرر اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، حيث سيستشير الموزع خالد عز وكذلك جمعية المؤلفين والملحنين المصرية والذي هو عضو بها منذ سنوات.

تسريب أغنية كل الحاجات

وأكد أنه لا يتهم شيرين بتسريب الأغنية، لكن ما يعترض عليه هو تسجيل الأغنية من دون الحصول على تنازل رسمي منه، كما أن الأمر كان سيبدو طبيعيا إذا حصلت شيرين على حقوق الأغنية وطرحتها بشكل رسمي لكن التسريب بهذه الطريقة هو أمر مريب.



"كل الحاجات" تصدرت محركات البحث

وانتشرت أغنية "كل الحاجات" بشكل كبير على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وموقع يوتيوب، كما تصدرت مؤشر البحث على غوغل، قبل أن يخرج مؤلفها ويعلن عن اتخاذه إجراءات قانونية ضد شيرين.