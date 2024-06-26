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الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

متى سيتوقف قطع الكهرباء؟.. الحكومة المصرية تكشف

القاهرة - العربية.نت
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار محمد الحمصاني، إن رئيس مجلس الوزراء تناول بالشرح الواضح بكل شفافية طبيعة الأزمة، وما نواجهه من ضغوط في شبكة الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي زيادة الاستهلاك.

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وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه بالرغم من هذا الأمر، ستعمل الدولة على توفير الموارد الدولارية لاستيراد 300 ألف طن من المازوت، بقيمة 180 مليون دولار، بجانب استيراد وقود كاف لتخطي أو تجاوز فترة الصيف دون انقطاع بقيمة مليار دولار.

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توقف تخفيف الأحمال

وأوضح الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء، أن الدولة ستعمل على توفير مليار و180 مليون دولار، مضيفاً أن هذه الكميات التي سيتم استيرادها من الوقود ستصل تباعاً حتى الأسبوع الثالث من شهر يوليو المقبل، وبالتالي بانتهاء الأسبوع الثالث من شهر يوليو سيتوقف تماماً تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف.

وأضاف أنه عقب انتهاء فترة الصيف سيتراجع استهلاك الكهرباء وبالتالي سيتم دراسة الأمر والعمل على وضع الخطط وتوفير الموارد للانتهاء تماماً من تخفيف الأحمال بنهاية العام الحالي.

وفي مؤتمر صحافي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة من القرارات الجديدة في إطار جهود الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، تشمل غلق المحلات التجارية في تمام الساعة 10 مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبرماركت التي ستغلق في تمام الساعة 1 صباحاً، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من الأسبوع المقبل، مطلع شهر يوليو.

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