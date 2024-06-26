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تعبيرية عن ارتفاع درجات الحرارة (أيستوك)
تعبيرية عن ارتفاع درجات الحرارة (أيستوك)

مع ارتفاع الحرارة في مصر.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

القاهرة - العربية.نت
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لازالت مصر تتأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع كبير في الحرارة ونسب الرطوبة والتي تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية.

وقالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية هو أمر معتاد في ظل ارتفاع نسب الرطوبة بالتزامن مع فصل الصيف، ومن المقرر أن ترتفع أكثر في الثلاثة أشهر المقبلة.

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وأكدت غانم في مداخلة هاتفية بأحد البرامج صباح اليوم الأربعاء، أن البلاد ما زالت تتأثر بمنخفض الهند الموسمي، ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في نسب الرطوبة والتي تتجاوز 90% في الأماكن الساحلية، المطلة على البحر المتوسط، بينما تتجاوز 80% في القاهرة الكبرى، ويرجع الأمر إلى أن أغلب مصادر الكتل الهوائية المصاحبة له تكون قادمة من البحر المتوسط.

نصائح للتعامل مع الرطوبة

وأضافت أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة يصاحبها ارتفاع في نسب الرطوبة، وسط استمرار لتأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية، وقد ترتفع خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع نسب الرطوبة حتى بداية الأسبوع المقبل.

وحذرت غانم من ظاهرة ارتفاع نسب الرطوبة في البلاد، ونصحت المواطنين وطلاب المدارس بعدم التعرض لأشعة الشمس في النهار، وضرورة أن يكون هناك غطاء للرأس يحمي من أشعة الشمس المرتفعة، مع ارتداء ملابس بيضاء لعدم امتصاصها للحرارة، مع شرب المياه بكثرة واستمرار حتى في حالة لم تشعر بالعطش.

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