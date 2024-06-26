ذعر في المنوفية.. قطار يخرج عن قضبانه

1 دقيقة للقراءة

بعدة ساعات من الرعب إثر خطأ في التحويلة، نجحت هيئة السكك الحديدية المصرية في رفع عربة قطار "منوف بنها"، بعد أن خرجت عن القضبان في مدينة "الباجور" التابعة لمحافظة المنوفية.

لا إصابات ولا خسائر

في التفاصيل، دفعت هيئة السكك الحديدية بونش عملاق من "طنطا"، وسيارة معدات، ومهندسين وفنيين متخصصين، من بنها وطنطا للتعامل مع حادث قطار منوف بنها، ورفع آثاره وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وخرجت العربة الأخيرة من قطار منوف بنها عن القضبان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، أمس الثلاثاء.

كما كشف مصدر في هيئة السكك الحديدية تفاصيل خروج عربة القطار رقم 618 منوف بنها عن القضبان في الباجور، مشيرا إلى أن العربة الأخيرة خرجت بسبب خطأ في التحويلة حسب المعاينة الأولية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح المصدر أن القطار استكمل مسيره إلى بنها بثلاث عربات فقط وترك عربتين على القضبان.

بدورها، دفعت هيئة هيئة السكك الحديدية بونش لرفعهما وعربة جر.

رعب كبير

إلى ذلك، أكد المصدر أن الحركة في هذه المنطقة متوقفة، وستكون بين الباجور ومنوف حتى رفع العربة من على القضبان واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رفع العربتين.

يذكر أن الحادث كان أثار رعباً كبيراً في المدينة التي شهدت الواقعة، إلى أن تدخلت السلطات وأنقذت الموقف.