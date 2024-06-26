مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
خروج قطار عن القطبان
خروج قطار عن القطبان - نقلا عن وسائل إعلام محلية

ذعر في المنوفية.. قطار يخرج عن قضبانه

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

بعدة ساعات من الرعب إثر خطأ في التحويلة، نجحت هيئة السكك الحديدية المصرية في رفع عربة قطار "منوف بنها"، بعد أن خرجت عن القضبان في مدينة "الباجور" التابعة لمحافظة المنوفية.

متى سيتوقف قطع الكهرباء؟.. الحكومة المصرية تكشف مصر متى سيتوقف قطع الكهرباء؟.. الحكومة المصرية تكشف

لا إصابات ولا خسائر

في التفاصيل، دفعت هيئة السكك الحديدية بونش عملاق من "طنطا"، وسيارة معدات، ومهندسين وفنيين متخصصين، من بنها وطنطا للتعامل مع حادث قطار منوف بنها، ورفع آثاره وإعادة الحركة لطبيعتها مرة أخرى.

وخرجت العربة الأخيرة من قطار منوف بنها عن القضبان دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، أمس الثلاثاء.

خروج قطار عن القطبان
خروج قطار عن القطبان

كما كشف مصدر في هيئة السكك الحديدية تفاصيل خروج عربة القطار رقم 618 منوف بنها عن القضبان في الباجور، مشيرا إلى أن العربة الأخيرة خرجت بسبب خطأ في التحويلة حسب المعاينة الأولية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية.

وأوضح المصدر أن القطار استكمل مسيره إلى بنها بثلاث عربات فقط وترك عربتين على القضبان.

بدورها، دفعت هيئة هيئة السكك الحديدية بونش لرفعهما وعربة جر.

خروج قطار عن القطبان
خروج قطار عن القطبان

رعب كبير

إلى ذلك، أكد المصدر أن الحركة في هذه المنطقة متوقفة، وستكون بين الباجور ومنوف حتى رفع العربة من على القضبان واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال رفع العربتين.

يذكر أن الحادث كان أثار رعباً كبيراً في المدينة التي شهدت الواقعة، إلى أن تدخلت السلطات وأنقذت الموقف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات ترمب في ورطة.. وتأهب أميركي لـ"قضية الحصانة" قبل الانتخابات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط