مصر وتركيا ترتبان لعقد أول اجتماع استراتيجي بينهما

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تجري مصر وتركيا مباحثات للترتيب لعقد أول اجتماع للمجلس الاستراتيجي بين البلدين.

أول اجتماع استراتيجي

فقد أجرى سامح شكري، وزير الخارجية المصري اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول فيه مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، والترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوي بين مصر وتركيا.

كما صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي صدارتها الأزمة المستعرة التي يشهدها قطاع غزة، حيث شهد الاتصال تناول مستجدات وخطورة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وشدد الطرفان على ضرورة العمل على ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع بمعدلات أكبر، بما يسهم في تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين في القطاع، في ظل ما يواجهونه من ظروف إنسانية بالغة الصعوبة جراء القيود التي يفرضها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات، وإحجامه عن توفير الحماية والظروف الملائمة لتوزيع تلك المساعدات وضمان وصولها لمستحقيها.

وأوضح السفير أبو زيد أن الطرفين أكدا على ضرورة التوصل بشكل عاجل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والتحذير من مخاطر اتساع رقعة الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة على خلفية التصعيد الإسرائيلي-اللبناني، وما يمكن أن يؤدي إليه من تبعات خطيرة للغاية قد تخرج عن نطاق السيطرة.

عودة العلاقات

يذكر أنه وفي أبريل/نيسان الماضي، توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تركيا في زيارة لبحث العلاقات حيث التقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وعقد الطرفان مباحثات ثنائية وموسعة مع هاكان فيدان وزير خارجية تركيا لبحث تعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً فى القاهرة، إضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

والعام الماضي رفعت وزارتا الخارجية المصرية والتركية التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى تعيين السفراء لإعادة العلاقات إلى طبيعتها بعد انقطاعها منذ عام 2013.