التعديل الوزاري في مصر.. مدبولي ينهي المشاروات والإعلان أوائل يوليو

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كشفت مصادر مصرية مطلعة أنه من المؤكد إعلان الحكومة الجديدة في مصر أوائل يوليو المقبل وبعدها حركة المحافظين ثم القضاة.

تكتم شديد على الأسماء المرشحة

وقال مصدر لـ "العربية.نت" إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي انتهى من جميع المشاورات، وبدأ في المفاضلة لاختيار الأفضل من المرشحين ، مؤكدا أن هناك تكتما شديدا على الأسماء المرشحة ولا يعلم أحد بها حتى أقرب معاوني رئيس الوزراء، وموضحا أن ما تم تداوله في الآونة الاخيرة من قوائم لأسماء الوزراء الجدد غير صحيحة.

تأجيل بسبب أزمة الكهرباء

وأكدت المصادر أن تأجيل حلف يمين الحكومة الجديدة لأوائل يوليو كان بسبب أزمة انقطاع الكهرباء، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بحل هذه المشكلة في أسرع وقت، وأن تكون الأولوية والجهد الأكبر حاليا لحل مشكلة الكهرباء إرضاء للمواطنين، مشيرة إلى أن التأجيل يعود كذلك إلى رغبة الرئيس في التأكد من أن التشكيل الحكومي الجديد يعكس التنوع والكفاءة المطلوبة، وأن تضم الحكومة الجديدة عددا من الخبرات الوطنية محلياً ودوليا لتلبية تطلعات الشعب المصري.

التغيير يشمل 18 وزيرا

ومن قبل كشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ "العربية.نت" أن الحكومة الجديدة ستضم نخبة من المتخصصين وأصحاب الخبرات والكفاءات من أساتذة ورؤساء الجامعات، مضيفة أن التغيير سيشمل ما بين 16 إلى 18 وزيرا، كما سيتم الإعلان عن حركة المحافظين عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة بساعات.

وكان السيسي قد كلف الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة أوائل يونيو الجاري.