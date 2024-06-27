أدار مجموعات للغش عبر الـ"فيسبوك".. ضبط طالب مصري

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كشفت وزارة الداخلية المصرية عن ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من ادعاءات بتوفير أسئلة امتحانات الثانوية العامة مع إجاباتها مقابل مبالغ مالية.

وقالت الداخلية في بيان لها إنه تم تحديد وضبط صاحب الحساب على "فيسبوك" والذي تبين أنه طالب مقيم بمحافظة الجيزة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيا تبين وجود دلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة.

يدير 5 مجموعات للغش على فيسبوك

كما تبين إدارة الطالب لـ5 مجموعات على موقع "فيسبوك" بغرض تسريب أسئلة والغش في امتحانات الثانوية العامة، كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبلغ مالي.

وذكر البيان أن الطالب اعترف بارتكابه الواقعة وإدارته مجموعات الغش على فيسبوك بقصد تحقيق ربح مادي، كما اعترف أن المبلغ المالي في المحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه في تسريب أسئلة الامتحانات.

فيما تم التحفظ على الأحراز واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وتكثف وزارة الداخلية من جهودها في فترة امتحانات الثانوية العامة الجارية حاليا للتصدي لعمليات الغش المختلفة، والتي غالبا ما يقوم بها عدد من المخالفين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقي واتساب وتليغرام بغرض التربح المالي غير المشروع.