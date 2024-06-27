مصر.. فيديو لغرق مركب بالبحر الأحمر والسلطات تعاين الأضرار

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تعرض مركب سفاري للغرق في البحر الأحمر جنوب مصر عصر أمس الأربعاء، فيما كشفت السلطات المصرية اليوم الخميس تفاصيل الحادث والأضرار التي خلفها.

وذكرت وزارة البيئة المصرية أنه ورد بلاغ لغرفة العمليات المركزية بالوزارة بغرق مركب سفاري يدعى" ايكوزوست "بمنطقة سطايح جنوب شرقي مرسى علم بمحمية وادي الجمال، واصطدامه بالشعاب المرجانية، مما أدى إلى حدوث ثقب في جسم المركب أدى إلى غرقه.

ووجهت وزيرة البيئة بسرعة إعداد التقرير النهائي بعد معاينة المركب للوقوف على الأسباب التي أدت إلى شحوطه وبيان الخسائر التي حدثت في منطقة الشعاب المرجانية، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.

واستعرضت وزيرة البيئة التقرير الذي ورد إليها من فريق محميات البحر الأحمر والمعني بمتابعة الحادث، والذي تضمن ما أفاد به طاقم المركب والمجموعة السياحية المتواجدة به، وقت وقوع الحادث، كاشفة أن المركب تعرض أثناء الإبحار بالمياه المفتوحة لتسرب مياه البحر إلى داخله نتيجة حدوث فتحة بجسمه، نتجت عن ارتطامه بقوة بسطح الماء، وذلك بسبب ارتفاع الأمواج التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث.

وقال التقرير إن ما حدث تطلب سرعة إخلاء المركب من الركاب باستخدام اللنشات الصغيرة التي ترافق المركب، وكذلك بطلب المساعدة من اللنشات القريبة باستخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وهو ما تحقق بالفعل بإتمام عملية إنقاذ الركاب بشكل كامل ومن دون تعرض أي منهم للخطر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن التقرير الصادر من الفريق الفني أكد أن المركب استمر شبه طافٍ على سطح الماء لعدة ساعات إلى أن دفعته الأمواج والتيارات البحرية لمنطقة سطايح الواقعة داخل نطاق محمية وادي الجمال، مضيفة أنه غرق بنطاقها بشكل كامل بمنطقة يقدر عمقها بمئات الأمتار وبعيدا عن مناطق الشعاب المرجانية بمسافة تزيد عن 2 كيلومتر.

وذكر تقرير الوزارة أن فريق المحميات قام بمتابعة محيط منطقة غرق المركب، ولم يتبين لهم وقوع أي شكل من أشكال التلوث بنطاق المحمية، مضيفا أن فريق العمل يقوم حاليا بمتابعة منطقة الغرق وبتقييم حالة بيئة للشعاب المرجانية بمسار إبحار المركب قبل الحادث للتحقق من صحة المعلومات التي أدلى بها طاقم المركب والتأكد من عدم اصطدامه بمناطق الشعاب المرجانية.