تجديد حبسه.. 7 فتيات يتقدمن ببلاغات ضد المدرب الشهير المتحرش في مصر

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قررت جهات التحقيق تجديد حبس مدرب شهير لرياضة "الكيك بوكس" 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحرش الجنسي بقاصرات أثناء التدريب.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد ألقت القبض على مدرب شهير لرياضة "الكيك بوكس" في منطقة التجمع الخامس شرق القاهرة، بعد ورود بلاغ من أهالي إحدى الفتيات يتهمون فيه المدرب بالتحرش بها.

تحرش بقاصرات أثناء التدريب

وقال أهل الفتاة في البلاغ المقدم للشرطة إن المدرب "أ. ز" الشهير بـ"زاك"، قام بالتحرش بابنتهم وملامسة أجزاء من جسدها أثناء التدريب، وأوهمها أن هذا يندرج تحت قواعد اللعبة.

ونشرت صفحة مبادرة "اتكلمي" على منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، وهي مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف والتحرش، تفاصيل عن الواقعة، حيث ساعدت المبادرة أهل الفتاة في عمل البلاغ، حيث كان المدرب يحرص على تحذير ضحاياه من إخبار أي شخص حتى أسرهم بما يحدث معهن خلال التدريب، مؤكدًا أن ما يحدث يعتبر سرا من أسرار اللعبة لا يجب إفشاؤه.

7 بلاغات جديدة ضد المدرب

وذكرت المبادرة النسوية أن أكثر من 7 فتيات أخريات قدمن بلاغات ضد نفس المدرب خلال الأسبوعين الماضيين، كما قدمن شهاداتهن أمام جهات التحقيق، فيما ناشدت المبادرة أي شخص على علم بوقائع تحرش المدرب بالفتيات أن يقدم شهادته لجهات التحقيق، كما شجعت المزيد من الفتيات المتضررات على تقديم بلاغات ضد المدرب المتحرش.

واستهدف المدرب المتحرش الفتيات الصغيرات من سن 13 إلى 18 عاما، وكان يهدد الفتيات ويضغط عليهن إذا حاولت إحداهن التكلم عما يحدث أثناء التدريب، وأنه كان يقنع الفتيات أنهن شركاؤه في الخطأ.

وقالت المبادرة إن عددا من الفتيات أبلغن عن تعرضهن للتحرش من قبل نفس المدرب، وأن المبادرة تساعد المزيد من الفتيات للإبلاغ عن المتحرش رسميا.

أزمة تقرير طبي

وكان تقرير طبي قد نشر في وقت سابق يفيد بسلامة غشاء البكارة لإحدى الفتيات اللاتي قدمن شكوى بحق المدرب، وهو الأمر الذي فندته مبادرة "إتكلمي" حيث قالت إن المدرب قام بالتحرش الجنسي بالفتيات ولم يكن هناك اغتصاب أو "إيلاج للعضو الذكري"، وإنه من الطبيعي أن يكون غشاء البكارة في حالة التحرش سليما وغير ممزق.

كما قالت المبادرة إن التقرير الطبي المنشور بتاريخ يسبق القبض على المدرب، كما أن المدرب الشهير لا يزال في قبضة الأمن ويتم تجديد الحبس له ما يؤكد على تورطه في وقائع التحرش، ما دفع النيابة إلى تجديد حبسه مرة أخرى.