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جريمة قتل (تعبيرية- آيستوك)
جريمة قتل - تعبيرية

جريمة قتل تكشف بالصدفة عن شبكة لتبادل الزوجات تتزعمها مغربية وسوريون في مصر

التحريات الأمنية كشفت أن الزوج أنهى حياة زوجته بعد خلافات مالية بينهما على تبادل الزوجات الذي تنفذه الزوجة بعد اتفاقها مع زوجها

القاهرة - العربية نت
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بالصدفة البحتة، كشفت جريمة قتل رجل لزوجته إلى شبكة لتبادل الزوجات تتزعمها مغربية وسوريون في مصر.

وأقدم زوج سوري الجنسية على قتل زوجته المغربية بعدما انهال عليها بالضرب حتى الموت بسبب خلافات على أموال فيما بينهما في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة.

شهادة وفاة طبيعية

وبحسب موقع "القاهرة 24"، كانت والدة الزوجة المجني عليها، تبحث عن ابنتها المتغيبة، بينما كان الزوج يفكر في استخراج شهادة وفاة لزوجته عقب أن أنهى حياتها وكأنها وفاة طبيعية لإبعاد أي شبهة جنائية عنه.

لكن الزوج تفاجأ باستدعاء من قسم شرطة أول أكتوبر، حيث تمكن رجال مباحث قسم الشرطة من خلال التحريات، من اكتشاف أن هذا الزوج قد أنهى حياة زوجته، بعد خلافات مالية بينهما على تبادل الزوجات الذي تنفذه الزوجة بعد اتفاقها مع زوجها، إذ تبين للسلطات أنهما كونا شبكة تبادل زوجات مع شخصين آخرين يحملان الجنسية السورية.

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خلافات على المقابل المالي لتبادل الزوجات

وقررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها، وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وضبط وإحضار السوريين المتهمين في شبكة تبادل الزوجات مع زوج المغربية.

وتوصلت التحريات، إلى أن هناك خلافات نشبت بين الزوج والمجني عليها زوجته بسبب قيمة المقابل المادي، ما دفعه لإنهاء حياتها والتخلص منها، ثم استخراج تصريح دفن ودفن جثتها بالفعل.

واكتشف ضابط الأحوال المدنية، تعديلًا في أوراق الوفاة، ما استدعى إلقاء القبض على الزوج، وأمرت جهات التحقيق باستخراج جثة الزوجة المجني عليها وتشريحها.

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