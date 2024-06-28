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أحد السارقين من مقطع الفيديو
أحد السارقين من مقطع الفيديو

فيديو لعمليات سرقة وتخريب بكبائن الكهرباء العامة في مصر.. والسلطات تتدخل

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية قيام شخصين بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى كبائن الكهرباء في منطقة القطامية

القاهرة - مي عبد المنعم
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بعد انتشار مقطع فيديو لقيام أشخاص بعمليات سرقة بارات نحاسية من داخل كبائن الكهرباء في القاهرة، أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن الواقعة.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية قيام شخصين بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى كبائن الكهرباء في منطقة القطامية.

قاما بإخفاء المسروقات في بنطلون!

وفي المقطع يظهر صوت المواطن مصور الفيديو الذي يحذر من عمليات سرقة تخريب كبائن الكهرباء المتكررة في منطقة القطامية والمعادي، كما يظهر اللصان وهما يقومان بفتح إحدى كبائن الكهرباء ويقومان بنزع أحد العناصر النحاسية من داخل الكابينة ثم يقومان بإخفائه بداخل "بنطلون".

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تخريب الممتلكات العامة في وضح النهار

وأحدث المقطع الذي تم تداولة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي موجة كبيرة من الغضب بين المواطنين، حيث قال كثيرون إن هذه الأفعال هي التي تؤدي إلى تخريب الأجهزة الكهربائية المنزلية، فيما عبر آخرون عن غضبهم من إقدام البعض على تخريب الممتلكات العامة بهذا الشكل وفي وضح النهار.

وقال بيان وزارة الداخلية إنه تم ضبط مرتكبي الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

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